Tutuklu gazeteciler için Silivri Cezaevi önünde tutulan Umut Nöbeti 69 günü geride bıraktı

Cumhuriyet Gazetesi Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile tutuklu gazeteciler için Silivri Cezaevi önünde sürdürülen Umut Nöbeti’ni dün gazeteciler Nevzat Onaran, Cengiz Erdinç, Levent Cinemre ve CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay devraldı. Umut Nöbeti öncesinde konuşan gazeteci Cengiz Erdinç, “Cumhuriyet tarihinin hemen hemen her döneminde gazeteciler bir şekilde baskı altında olmuş, cezaevine girmiş, ağır bedeller ödemiştir. 2016 yılında dünya bambaşka bir noktaya giderken biz hâlâ ifade özgürlüğü için cezaevlerinde bedel ödüyoruz” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre CHP’li milletvekilleri Atila Sertel ve Yakup Akkaya da tutukluluklarının 75’inci gününde Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü ziyaret etti. Sertel ve Akkaya’nın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden Dündar ve Gül, 25 Mart günü yapılacak duruşmayı çok önemsediklerini ve katılımın yoğun olmasını beklediklerini belirterek, “25 Mart’ta yargılanmayacağız, yargılayacağız. Saat 10.00’da herkesi Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmaya bekliyoruz. 25 Mart’ta medyanın ve düşüncenin özgürlüğünün adliye binasına sığmayacağını söyleyeceğiz” dediler.

Nevzat Onaran da “Türkiye’de ifade özgürlüğünün ne durumda olduğunu anlamak istiyorsak Can Dündar ve Erdem Gül özelinde tutuklu gazetecilere bakmamız lazım” diye konuştu. Levent Cinemre ise “Halkın bilme hakkını, halkın haber alma hakkını gerçekleştirmeleri nedeniyle gazeteci arkadaşlarımız içeride” ifadelerini kullandı.

Nöbetin öğleden sonraki bölümünü ise CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve beraberindeki partili avukatlar devraldı. Sarıbay, tutuklananların sadece gazeteciler olmadığını, onlar üzerinden ülkenin bütün özgür insanlarının tutsak edildiğini söyledi.

Türkiye’de korku imparatorluğunun adımlarının yıllar önce atılmaya başlandığını kaydeden Cengiz Sarıbay, “Ben bundan önceki 12 Eylül’ü de, diğer darbe dönemlerini yaşadım. O dönemler böyle sert değildi. O dönemler bu kadar baskıcı değildi. Evet, gene insanlar içeri atılıyordu, özgürlükler kısıtlanıyordu ama bu dönem daha sert, acımasız ve daha tarafgir bir şekilde baskılar devam etmekte. Türkiye bunu da atlatacak, demokrasi er geç gelecek” ifadelerini kullandı.