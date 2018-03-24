Tutuklu gazeteciler için akreditasyon kartı bastırıldı; "95 meslektaşımız adına sorunuzu sorun"

Avrupalı Gazeteciler Cemiyeti Bulgaristan şubesi Varna’da yapılacak AB-Türkiye zirve toplantısına Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için akreditasyon kartı bastırdı.

26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak zirve öncesi basın özgürlüğüne dikkat çekmek isteyen cemiyet, “95 Türk meslektaşımız maalesef bu zirveyi takip edemeyecek, eğer tutuklu olmasalardı burada sorularını soracaklardı. Onlar parmaklıların ardında. Bu yüzden zirveyi takip edecek Bulgar ve Türk gazetecileri bu kartları yakalarına asmaya ve o sorularını o gazeteciler adına sormaya davet ediyoruz” dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey ve Komisyon başkanları Donald Tusk ve Jean-Claude Juncker’in katılması bekleniyor.

Resmi olmayan zirvede basın ve ifade özgürlüğünün gündeme geleceği, AB liderlerinin Türkiye’ye bu yönde talep ve uyarılarını yineleyeceği bekleniyor.

Türkiye’deki tutuklu gazetecilere dikkat çekmek isteyen Avrupalı Gazeteciler Cemiyeti cezaevindeki 95 gazeteci için basın akreditasyon kartı hazırladı ve gazetecilere şu çağrıda bulundu:

‘Tutuklu gazeteciler adına sorunuzu sorun'

“Maalesef, 95 Türk meslektaşımız bu zirveyi takip edemeyecek ve politikacılara verdikleri sözün hesabını soracak sorular soramayacak, işlerini yapamayacaklar, çünkü onlar parmaklıların ardında. Bu yüzden zirveyi takip edecek Bulgar ve Türk gazetecileri bu kartları yakalarına asmaya ve o sorularını o gazeteciler adına sormaya davet ediyoruz.”

Basın ve fikir özgürlüğünün başka suçlamalarla bastırılmasının doğru olmadığını vurgulayan cemiyet siyasetçilere de şu çağrıda bulundu:

‘Gazeteciler terörist değildir’

“Gazeteciler terörist değildir ve işlerinden dolayı terörist muamelesi görmemeliler. Eleştirel gazeteciyi hapse atsanız bile onları duymaktan kaçamazsınız, başkaları onlar adına seslerini yükseltecektir. Biz onların sesi olacağız.

Hazırladığımız bu sembolik 95 basın kartı çok bir şey ifade etmeyebilir ancak her kartın ardında bir insan, onların ardında aileleri, arkadaşları, okuyucuları, izleyicileri, dinleyicileri olduğunu tasavvur edebilir misiniz? Nihayetinde biz hepimiz tüm topluma hizmet eden gerçek bir gazeteci gibi bu karttaki insanın arkasındayız.

Gazetecilerin çoğu özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı zaman Martin Luther King’in o meşhur sözünü hatırlamalıyız: Hepimiz özgür olana dek hiç birimiz özgür değiliz.”

Ankara ile yakınlaşmanın ön şartı olmalı

Avrupalı Gazeteciler Cemiyeti’nin en önemli çağrısı ise Türkiye’ye:

“İşlerinden dolayı tutuklanan gazetecilerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Avrupa Birliği bu konuda sessiz kalmamalı ve tutuklu gazeteciler konusunu Ankara ile yapılacak her tür yakınlaşmaya ön şart koşmalı.”