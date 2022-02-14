Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı tahliye talebinde bulundu

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ettiği takdirde, Kabaş’ın yargılanmasına belirlenecek tarihte başlanacak. Avukat Uğur Poyraz, 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Kabaş’ın tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Katıldığı televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle 22 Ocak’ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame 11 Şubat’ta hazırlanmıştı.

Düzenlenen iddianamede Kabaş’ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise “Kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla, toplamda 11 yıl 8 ay hapsi talep edilmişti.

İddianame İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Kabaş hakkındaki iddianame, İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabulü halinde, Kabaş; mahkemenin belirleyeceği gün hâkim karşısına çıkacak.

Kabaş’ın avukatı, tahliye talep etti

Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkili hakkındaki iddianamenin gönderildiği mahkemenin belli olmasından sonra, mahkemeye dilekçe sunduğunu ve Kabaş’ın tahliye edilmesini talep ettiğini duyurdu.

Avukat Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedef Kabaş hakkında açılan dava İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?” dedi.