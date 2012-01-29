Tutuklu gazeteci sayısı 105'e yükseldi

T24 - Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu, Kürt basınından bir gazetecinin daha tutuklandığını, böylece tutuklu gazeteci sayısının 105'e yükseldiğini açıkladı.



Tutuklu Gazeteciler Dayanışma Platformu'ndan yapılan açıklamada Azadiya Welat gazetesinin Mardin temsilcisi Aziz Tekin'in, 28 Ocak 2012 tarihinde Kızıltepe’de KCK operasyonunda gözaltına alınması ve aynı gün tutuklanmasına tepki gösterildi.



Açıklamada Aziz Tekin’in tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu gazetecilerin sayısının, 19’u imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olmak üzere 105’e çıktığı kaydedilirken "Tutuklu gazeteci sayısı bakımından Türkiye’nin dünya birinciliği iyice sağlamlaştı! Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF)’nin yayınladığı 2011/2012 Dünya Basın Özgürlüğü listesinde de Türkiye 10 sıra daha geriledi ve 148. sırada yer aldı. AKP hükümetinin dört elle sarıldığı Terörle Mücadele Yasası (TMY)’nin marifetidir bu" denildi.





Tutuklu gazetecilerin listesi:



Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun saptamasına göre 28 Ocak 2012 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde tutuklu bulunan 19’u imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 105 gazetecinin isimlerini, görevlerini ve tutuklu bulundukları hapishaneler;



1- Abdulcebbar Karabeğ, Azadiya Welat Gazetesi Mersin Temsilcisi, Hatay Kapalı Cezaevi

2- Abdullah Çetin, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Kurtalan Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

3- Ahmet Akyol, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Adana Muhabiri, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi, Adana

4- Ahmet Birsin, Gün TV Genel Yayın Koordinatörü, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

5- Ahmet Şık, Gazeteci-Yazar, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi

6- Ali Buluş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mersin Muhabiri, Karaman-Ermenek M Tipi Cezaevi

7- Ali Çat, Azadiya Welat Gazetesi Mersin Çalışanı, İskenderun E Tipi Kapalı Cezaevi

8- Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Elazığ Temsilcisi, Malatya E Tipi Cezaevi

9- Aydın Yıldız, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mersin Muhabiri, Gaziantep H Tipi Cezaevi

10- Ayşe Oyman, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

11- Aziz Tekin, Azadiya Welat Gazetesi Mardin Temsilcisi, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi

12- Baha Okar, Bilim ve Gelecek Dergisi Editörü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

13- Bahar Kurt, Tavır Dergisi Sahibi, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

14- Barış Pehlivan, Odatv İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni, Silivri 1 Nolu L Tipi Cezaevi

15- Barış Terkoğlu, Odatv İnternet Sitesi Haber Müdürü, Silivri 1 Nolu L Tipi Cezaevi

16- Bayram Namaz, Atılım Gazetesi Yazarı, Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi

17- Bayram Parlak, Gündem Gazetesi Mersin Temsilcisi, Karaman-Ermenek M Tipi Cezaevi

18- Bedri Adanır, Aram Yayınları Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, Kürtçe Hawar Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

19- Behdin Tunç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

20- Cengiz Kapmaz, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

21- Cihan Deniz Zarakolu, Belge Yayınları Editörü ve Çevirmeni, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevi

22- Cihan Gün, Yürüyüş Dergisi Muhabiri, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

23- Coşkun Musluk, Odatv İnternet Sitesi Yazarı, Silivri L Tipi Cezaevi

24- Çağdaş Kaplan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İstanbul Muhabiri, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

25- Çağdaş Ulus, Vatan Gazetesi İstanbul Muhabiri, Kandıra F Tipi Cezaevi

26- Davut Uçar, Etik Ajans Müdürü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

27- Deniz Kılıç, Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi

28- Dilşah Ercan, Azadiya Welat Gazetesi Mersin Çalışanı, Karataş Kadın Kapalı Cezaevi, Adana

29- Dilek Demiral, Gazeteci, Özgür Gündem Gazetesi Eski Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

30- Dilek Keskin, Atılım Gazetesi Muhabiri, Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ

31- Doğan Can Baran, Odak Dergisi Yazarı, Kandıra F Tipi Cezaevi

32- Doğan Yurdakul, Odatv İnternet Sitesi Yazarı, Silivri L Tipi Cezaevi

33- Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi

34- Erdoğan Altan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Batman Muhabiri, Batman M Tipi Cezaevi

35- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Şair, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

36- Ertuş Bozkurt, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Editörü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

37- Eser Sevgül, Halkın Günlüğü Gazetesi Diyarbakır Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

38- Fatma Koçak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

39- Faysal Tunç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak Muhabiri, Kalkandere L Tipi Cezaevi

40- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi

41- Feyyaz Deniz, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara Muhabiri, Bolu F Tipi Cezaevi

42- Füsun Erdoğan, Özgür Radyo Eski Genel Yayın Koordinatörü, Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi, KOCAELİ

43- Hakan Soytemiz, Red ve Enternasyonal Dergilerinin Yazarı, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

44- Halit Güdenoğlu, Yürüyüş Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

45- Hamdiye Çiftçi, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Hakkari Muhabiri, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi

46- Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ

47- Hüseyin Deniz, Gazeteci, Özgür Gündem Gazetesi Eski Çalışanı, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

48- İhsan Sinmiş, Azadiya Welat Gazetesi Çalışanı, Adana F Tipi Cezaevi

49- İsmail Yıldız, Dersim Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

50- Kaan Ünsal, Yürüyüş Dergisi Muhabiri, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

51- Kadri Kaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi

52- Kazım Şeker, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

53- Kenan Karavil, Radyo Dünya Yayın Yönetmeni, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi

54- Kenan Kırkaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara Temsilcisi, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

55- Mazlum Özdemir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Diyarbakır Editörü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

56- Mehmet Emin Yıldırım, Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

57- Mehmet Güneş, Türkiye Gerçeği Dergisi Yazarı, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi

58- Mehmet Karaaslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mersin Muhabiri, Birecik Cezaevi

59- Mehmet Karabaş, haberdiyarbakir.org Yayın Yönetmeni Yardımcısı, Batman Postası Yazarı, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi

60- Mehmet Yeşiltepe, Devrimci Hareket Dergisi Çalışanı, Gazeteci-Yazar, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

61- Murat Aydın, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muş Muhabiri, Bayburt M Tipi Cezaevi

62- Murat Çiftçi, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara Muhabiri, Urfa E Tipi Cezaevi

63- Murat İlhan, Azadiya Welat Gazetesi Diyarbakır Çalışanı, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

64- Musa Kurt, Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

65- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

66- Müyesser Yıldız, Odatv İnternet Sitesi Yazarı, Silivri L Tipi Cezaevi

67- Naciye Yavuz, Yürüyüş Dergisi Muhabiri, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi

68- Nahide Ermiş, Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

69- Nedim Şener, Milliyet Gazetesi Muhabiri, Silivri 2 Nolu Kapalı L Tipi Cezaevi

70- Nevin Erdemir, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

71- Nilgün Yıldız, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mardin Muhabiri, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

72- Nurettin Fırat, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

73- Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Cezaevi

74- Oktay Candemir, Gazeteci, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Eski Muhabiri, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

75- Ozan Kılınç, Azadiya Welat Gazetesi Eski İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

76- Ömer Çelik, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İstanbul Muhabiri, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

77- Ömer Çiftçi, Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

78- Ömer Faruk Çalışkan, Özgür Halk Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

79- Pervin Yerlikaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İstanbul Muhabiri, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

80- Ragıp Zarakolu, Gazeteci-Yazar, Belge Yayınları Sahibi ve Yayın Yönetmeni, Türkiye Yayıncılar Birliği Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevi

81- Ramazan Pekgöz, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Diyarbakır Editörü, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

82- Rohat Emekçi, Diyarbakır Gün Radyo Spikeri, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi

83- Ruken Ergün, Azadiya Welat Gazetesi Eski İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Adana-Karataş Kadın Kapalı Cezaevi

84- Sadık Topaloğlu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Urfa Muhabiri, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

85- Sait Çakır, Odatv İnternet Sitesi Yazarı, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi

86- Sebahattin Sumeli, Özgür Halk Dergisi Editörü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

87- Sedat Şenoğlu, Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve Gazeteci- Yazar, Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi

88- Selahattin Aslan, Demokratik Modernite Dergisi Çalışanı, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

89- Semiha Alankuş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Diyarbakır Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

90- Sevcan Atak, Özgür Halk Dergisi Editörü, Karataş Kadın Cezaevi, Adana

91- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İskenderun M Tipi Cezaevi

92- Sibel Güler, Gazeteci, Özgür Gündem Gazetesi Eski Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

93- Sinan Aygül, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Bitlis Muhabiri, Muş E Tipi Cezaevi

94- Soner Yalçın, Odatv İnternet Sitesi İmtiyaz Sahibi, Gazeteci-Yazar, Silivri 1 Nolu L Tipi Cezaevi

95- Songül Karatagna, Özgür Gündem Gazetesi Çalışanı, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul

96- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van Muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi

97- Tayyip Temel, Azadiya Welat Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni ve Yazarı, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

98- Turabi Kişin, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

99- Turhan Özlü, Ulusal Kanal TV Genel Yayın Yönetmeni, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi

100- Vedat Kurşun, Azadiya Welat Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

101- Yalçın Küçük, Gazeteci-Yazar, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi

102- Yüksel Genç, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

103- Zeynep Kuray, Birgün Gazetesi İstanbul Muhabiri, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

104- Ziya Çiçekçi, Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

105- Zuhal Tekiner, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İmtiyaz Sahibi, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi





