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Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız için sessizlik eylemi

"Annemin sesini duyurduğu mağdurlar bir araya gelmiş"

15 Ağustos 2020 22:27

Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız'ın ailesi, arkadaşları ve okurları Anayasa Mahkemesi karşısındaki Atatürk Parkında bir araya gelerek susma eylemi yaptılar. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan hak ihlali başvurusunun işleme alınmasını isteyen arkadaşları, Yıldız'ın çok sevdiği simit ve çay ile piknik yaptılar.

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