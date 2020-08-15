Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız için sessizlik eylemi

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Müyesser Yıldız'ın arkadaşları, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan hak ihlali başvurusunun bir an önce sonuçlanması talebiyle Yüksek Mahkemenin karşısında bulunan Atatürk Parkı'nda buluştu. Müyesser Yıldız'ın ailesi ve dostları, Yıldız'ın çok sevdiğini belirttikleri simit ve çay yedi, 15 dakika boyunca sessiz kalarak Yıldız'ın tutukluluğuna dikkat çekti.

"İki aydır haksız, hukuksuz tutuklu"

Yıldız'ın ailesi, arkadaşları ve okurlarının katıldığı pikniğe, Yıldız'ın Ergenekon ve Kumpas davalarında haberini yaptığı mağdur askerler de katıldı. Ergenekon ve Balyoz davalarında mağdur edilenlerin kurduğu Kumpasder Başkanı Ahmet Tatar, “Hepimizin dert ortağı Müyesser Yıldız, maalesef iki aydır haksız hukuksuz yere tutuklu. Bugün Anayasa Mahkemesinin önünde bir araya geldik. Sessizce tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. (Yıldız'ın) Yaptığı hak ihlali başvurusunun 1 ayı doldu. Henüz Anayasa Mahkemesi bir gürüşümde bulunmadı. Biz dostları olarak onun yanında olduğumuzu, onun sesi olduğumuzu, aynı zamanda onunla beraber susmayı becerebileceğimiz göstermek için bir araya geldik. Onun neredeyse tek gıdası diyebileceğimiz simit ve çay ile onu düşüneceğiz” diye konuştu.

"Annemin sesini duyurduğu mağdurlar bir araya gelmiş"

Müyesser Yıldız'ın oğlu İlim Uğur, annesi ile ilgili soruşturmada pek çok yanlış yapıldığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Annemin yıllar içinde düzenlenen kumpas davalarında, Askeri Casusluk, Ergenekon ve Balyoz davalarında, kimse onları haberleştirmiyorken haberini yaptığı, sesini duyurmaya çalıştığı insanların doğaçlama bir insiyatifiyle bir araya gelinmiş. Biz de ailesi olarak sosyal medyada gördük ve pek gündeme gelmediği için olabildiğince gündeme gelmesine fırsat yaratacağı için biz de bugün buraya geldik.”

Yıldız'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen haberlerle ilgili, ‘gizli belgeleri ifşa etmek' ile suçlanmasına rağmen erişim engeli getirilmediğine dikkat çeken Uğur, yapılan haksızlığın sona ermesini istedi. Yazılım mühendisi olarak çalışan Uğur, annesi ile birlikte kendisine ait dijital materyallere de savcılık tarafından el konulduğunu, yaptıkları itirazlara rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.