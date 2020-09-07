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Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız: Hâlâ iddianamem yok; bağımsız yargı varsa biz neden cezaevindeyiz?

Yıldız, Çakırözer’e, bir an önce iddianamesinin hazırlanarak hakim karşısına çıkarılmasını gerektiğini söyledi

07 Eylül 2020 00:57

Üç aydır Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Oda TV Ankara Haber Müdürü gazeteci Müyesser Yıldız iddianamesinin bir an önce hazırlanarak mahkeme karşısına çıkarılmak istediğini açıkladı. Yıldız, ''Bağımsız yargı varsa biz neden cezaevindeyiz?'' diye sordu.

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yazıları gerekçe gösterilerek tutuklanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ı üç aydır yattığı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Adli yıl açılış töreninde devlet yetkililerince yapılan konuşmaları anımsatan Yıldız, “Adli yılı açarken bağımsız yargı, adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü diyorlar. Sanki gerçeklikten kopmuşlar. Onların sözleriyle bizim yaşadıklarımız gerçek arasında uçurum var. Madem bağımsız yargı, adalet, vicdan var, o zaman ben neden buradayım? Barış, Murat, Hülya neden Silivri’de? Siz adalet, vicdan diyorsanız bizi kim tutuklatıyor? Mahkemeler artık Türk milleti adına değil iktidar, saray adına karar verdiklerini açıklasın. Çünkü Türk milleti  bu kadar vicdansız, adaletsiz değildir” dedi. Milletvekili Çakırözer, Müyesser Yıldız ve tutuklu tüm gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesi çağrısında bulundu. 

Müyesser Yıldız, Çakırözer’e, bir an önce iddianamesinin hazırlanarak hakim karşısına çıkarılmasını gerektiğini söylerken, Çakırözer de “Müyesser Yıldız aylardır haksız, hukuksuz tutuklu. 3 ay önce sabah baskınıyla göz altına alınmıştı. Yazıları nedeniyle tutuklandı. O yazılara hala internetten erişilebiliyor, ama savcı iddianamesini hala yazmış değil.. AYM’ye yaptığı bireysel başvuru hala bekliyor. Artık bu hukuksuz tutukluluk bitmeli. İddianame derhal hazırlanarak, Müyesser Yıldız hakim karşısına çıkarılmalı ve özgür kalmalıdır” diye konuştu. 

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