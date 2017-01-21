Tutuklu gazeteci Murat Aksoy'a kızından şiir

İstanbul’da gazetecilere yönelik “FETÖ” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Aksoy, 2 Eylül 2016’dan bu yana tutuklu. Aksoy'un kızı Zehra Duru Aksoy ise bu sene karnesini babasına gösteremedi. Zehra bunun üzerine, hem kendisine hem de babasına bir nebze teselli olabilmesi için bir şiir kaleme aldı. İşte o şiir:
KARNE
Aldım karnemi
Büyük bir sevinçle
Gösteremedim canım babama
Çok çalıştım
Başarım yüksek olsun diye
Ama boşuna
Gösteremedim canım babama
Olsun üzülme
Belki bir dahaki sefere
Yine aynı başarıyla
El ele tutuşup
Kutlayacağız canım babamla