Tutuklu gazeteci Murat Aksoy'a kızından şiir

İstanbul’da gazetecilere yönelik “FETÖ” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Aksoy, 2 Eylül 2016’dan bu yana tutuklu. Aksoy'un kızı Zehra Duru Aksoy ise bu sene karnesini babasına gösteremedi. Zehra bunun üzerine, hem kendisine hem de babasına bir nebze teselli olabilmesi için bir şiir kaleme aldı. İşte o şiir:

KARNE

Aldım karnemi

Büyük bir sevinçle

Gösteremedim canım babama

Çok çalıştım

Başarım yüksek olsun diye

Ama boşuna

Gösteremedim canım babama

Olsun üzülme

Belki bir dahaki sefere

Yine aynı başarıyla

El ele tutuşup

Kutlayacağız canım babamla