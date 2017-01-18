Tutuklu gazeteci Hüsnü Mahalli’ye kemik iliğinden biyopsi yapılacak

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla 15 Aralık 2016’da tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre, Mahalli’nin avukatlarından Turan Aydoğan, müvekkilinin MS, yüksek tansiyon, fizik tedavi ve bacağına şok tedavisi uygulandığını belirterek, oldukça zor bir tedavi sürecinden geçtiğini belirtti.

Mahalli’nin cezaevinde kalması durumunda sağlık sistemine ulaşamayacağını, hastanede de tedavisi için şart olan hijyen ortamının sağlanamadığına dikkat çekti.

13 Aralık 2016’da gözaltına alınan, 15 Aralık 2016’da tutuklanan Mahalli 21 Aralık’ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahalli, hastanede dört jandarma, bir komutan ve bir gardiyan gözetiminde tutuluyor.

Avukat Turan Aydoğan, Hüsnü Mahalli’nin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bir günde kötüleşebiliyor”

“Hüsnü Mahalli'nin geçen hafta çıkan raporunda kan değerlerinin stabil olduğu ve fizik tedavisine devam edilmesi gerektiği ifade ediliyordu.

“Bir gün sonra, geçtiğimiz cuma günü doktorları kan değerlerinin olağanüstü kötü olduğunu belirttiler.

“MS ve diğer rahatsızlıkları öyle bir tablo yaratıyor ki, birdenbire iyileşir gibi olsanız da aniden her an rahatsızlanabiliyor ve olağanüstü bir riskle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

“Yani cezaevinde başınıza böyle bir olay gelirse ölümcül bir durumla ya da sakat kalma riskiyle karşı karşıya kalacaksınız demektir.

“Kemik iliğinden biyopsi yapılacak”

“Bununla ilgili olarak kemik iliğinden biyopsi yapılması gerektiğini söylediler. Bugün itibariyle yapılacak biyopsiyle ilgili tahliller yapıldı.

“Normalde nöroloji servisinden çıkıp fizik tedaviye geçmesi gerekirken, böyle bir tablo söz konusu olduğundan dolayı hala nörolojide tedavisi devam ediyor. Yarın tutukluluğa itiraz edeceğiz”

“Bugün çıkmasını beklediğimiz bir rapor daha var. Onunla birlikte yarın tutukluluğa itirazda bulunacağız. Bir önceki itirazla ilgili de Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız.

“Dört jandarma, bir komutan, bir gardiyan”

“Kendisi hastanede normal bir odada kalıyor. Karşı odasında dört jandarma ve bir komutan bulunuyor. Bir de gardiyan var.

“Hüsnü Mahalli'nin akşam odasında bir gardiyan ve bir asker kalıyor. Mahalli'nin rahatsızlığının çözümü stresten uzak hijyene bağlı tedavi.

“Bu koşullarda stresten uzak nasıl olacak, hijyen nasıl olacak?

“Banyo yapmaya kalksa, bütün o kattaki insanların ortak olarak kullandığı çok da temiz olmayan bir yerde banyo yapması gerekiyor.

“Bu hastalığın ana kurtuluş kapısı hijyen ortamı ve stresten uzak olmak.

“Koridorda yürümesine izin yok”

“Bugün fizik tedavi yapan doktor her gün 1-2 saat koridorda yürüyün dedi. Ancak komutan buna izin veremeyeceğini, odada yürüyebileceğini söyledi.

“Komutana da bir görev verilmiş. Onun da yapabileceği bir şey yok. Bu işten çıkış Mahalli'nin özgürlüğü sadece.

“Aile bireyleriyle görüşmesinde sıkıntı yok”

“Aile bireyleriyle savcılıktan izin almak kaydıyla dönem dönem görüşüyor. İzinle ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz."

“Delil dediklerinde suç unsuru yok”

“Hüsnü Mahalli'nin bir kaç gün önce rutin tutukluluk incelemesi yapıldı. Cezanın üst sınırı, delillerin durumu, kuvvetli suç şüphesi vs. göz önüne alındığında tutukluluğun devamına karar verildi.

“Bundan önce de Hüsnü Mahalli'nin tablosunu gösterir raporları dosyaya koymamıza rağmen bu tür bir karar söz konusu oldu.

“Mahalli'nin dosyasında delil durumu, Ayşenur Arslan'la yapmış olduğu bir televizyon programı ve Twitter'da kullanmış olduğu bir kaç ifade. Onlar da öyle suç teşkil edecek ifadeler değil. Özel olarak kimseye yönelik değil, genel ifadeler kullandı.”