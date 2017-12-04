Tutuklu gazeteci Deniz Yücel artık tecritte değil

Die Welt gazetesi, muhabiri Deniz Yücel'in avukatının aktardığı bilgilere dayandırdığı dünkü haberine göre, Yücel'in 290 günün ardından hücresinin değiştirildiği açıkladı.

Gazetenin ulaştığı bilgiye göre yücel kişilik hücrede kalmaya devam ediyor ancak, eski Habertürk çalışanı Oğuz Usluer ile ortak bir avluyu paylaşıyor.

Bianet'te yer alan habere göre, Deniz Yücel'in cezaevindeyken evlendiği, eşi Dilek Mayatürk Yücel konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Welt'in ilgili haberi ve yaşanan gelişmeyi paylaşarak yeni hücreye ilişkin bilgileri pazartesi günü öğreneceğini belirtti.

"Çabalarımızı azaltmayacağız"

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, konuyla ilgili açıklamada bulunarak bunu "harika bir haber" olarak niteledi.

"Sonunda bir şeyler değişiyor" diyen Maas, federal hükümetin Deniz Yücel'in "yeniden eve dönmesi için her şeyi yapacağını" söyledi. Bakan Maas, bunu "adım adım" yapacaklarını ve sarfettikleri çabayı azaltmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Steinmeier "skandal" demişti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Oeriç Yücel'in tutukluluğu için "skandal" ifadelerini kullanmıştı.

Hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip olan Welt gazetesi muhabiri Yücel, Şubat ayında "terör propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Yücel hakkında bir iddianame henüz bulunmuyor.