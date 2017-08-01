Tutuklu gazeteci Cihan Acar'ın saçları zorla kesildi!

Tutuklu gazeteci Cihan Acar'ın berbere götürülerek saçlarının zorla kesildiği öğrenildi.

Gazeteci Cihan Acar saçlarını tutukluluk süresince uzatmaya başlamıştı. Acar’ın avukatı Mustafa Söğütlü yaşananları “İşkence suçu” olarak değerlendirdi.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında 29 Temmuz 2016’da tutuklanan gazeteci Cihan Acar geçtiğimiz hafta başında gardiyan tarafından berbere götürüleceği söylenerek koğuşundan çıkarıldı.

Söğütlü, Acar’ın ilk etapta saçının biraz toplanacağı düşüncesiyle itiraz etmediğini ancak berber koltuğuna oturup tamamının kesileceğini öğrendiğinde itiraz ettiğini, bunun üzerine 4-5 gardiyanın daha berbere gelerek zorla saçını kestirdiklerini anlattı.

Dün Acar’ı ziyaret için cezaevine giden Söğütlü, “Cihan saçlarını 1 yıldan uzun süredir uzatıyordu. Aslında daha kısa keseceklermiş fakat berber de mahkum olduğu için normal erkek saçı boyutlarında kesmiş” dedi.

''Gazeteciye işkence yapılmıştır''

Avukat Mustafa Söğütlü, yaşananlardan sonra Acar’ın psikolojisinin kötü olduğunu belirterek, “Gardiyanlar Cihan’ın istemediği bir şeyi zorla yaparak işkence suçu işlemiştir. Cihan kötü muameleye ve işkenceye maruz kalmıştır” şeklinde konuştu.

Söğütlü, yaşananlara ilişkin İnfaz Savcılığı’na ve Acar’ın yargılamasının yapıldığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.