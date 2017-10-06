"Tutuklu gazeteci, cezaevinde darp edildi" iddiası: "Bunu da yaz" diye dövdüler!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (Dihaber) muhabiri Erdoğan Alayumat ve Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Serkan Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklunun Tarsus T-2 Kapalı Cezaevi’nde infaz koruma memurlarınca darp edildiği iddia edildi. Avukat Tugay Bek, infaz koruma memurlarının “Gazeteci bunu da yaz” diyerek Alayumat ile dalga geçtiklerini belirtti.



Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre; Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek, müvekkilleri Erdoğan Alayumat, Mübarek Aksu, Hayrullah Turan ve Serkan Erdoğan adına Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 2 Ekim günü sayım için müvekkillerinin bulunduğu koğuşa gelen 20-30 civarında infaz koruma memurunun, tutukluların tek sıra halinde ve askeri nizam halinde sayım vermelerini istediğini belirtti. İtiraz üzerine kurum birinci ve ikinci müdürünün talimatıyla tutuklulara müdahale edildiğini belirten Bek, şöyle devam etti:

“Müvekkiller ve diğer tutuklular tekme ve yumrukla yoğun bir şekilde darp edilmiştir. Döverek yere yatırılan tutukluların kafalarına infaz koruma memurları tarafından basılmıştır. Müvekkil Erdoğan Alayumat ve tutuklu Zeki Çiçek koridor boyu sürüklenmiş ve yoğun bir şekilde darp edilerek ‘Süngerli Oda’ diye tabir edilen yere götürülmüştür. Müvekkil bu odaya bırakılırken zorla darp edilerek çırılçıplak soyulmuştur. Erdoğan Alayumat’ı infaz koruma memurları darp ederken ‘Gazeteci bunları da yaz’ diye alaylı bir tavır sergilemişlerdir. Müvekkil iki saat kadar süngerli odada tutulduktan sonra tekrar koğuşuna götürülmüştür.” Alayumat’ın geçici işitme kaybı yaşadığını, 13 tutuklunun doktora çıkmak için dilekçe verdiğini ancak cezaevi idaresinin sadece 2 tutuklunun revire çıkmasına izin verdiğini anlatan Bek, cezaevi kurum doktorunun işkence ve darp izlerini görmezden gelerek tutukluları muayene etmediğini belirtti. Bek, suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, müvekkili Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Serkan Erdoğan’ın, 3 Ekim günü sakalını kesmediği gerekçesi ile 30 kadar infaz koruma memuru tarafından darp edildiğini, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti. Cezaevi idaresinin tutuklular hakkında “sayım vermeme” suçlaması ile disiplin soruşturması başlattığını, Erdoğan Alayumat ve Zeki Çiçek hakkında ise “isyana teşvik” suçlaması ile soruşturma açıldığını belirten Bek, faillerin halen görevlerinin başında olduğuna dikkat çekti.