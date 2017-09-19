Tutuklu eski Rektör Yardımcısı Taşgetiren: Gülen'in kitabını arkadaşım hediye etmişti

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ\'den tutuklu yargılanan eski Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Yardımcısı Süleyman Taşgetiren, evinde yapılan aramalarda terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen\'e ait kitapların bulunmasıyla ilgili, \"Gülen\'in kitabını 15 Temmuz gecesi şehit olan bir arkadaşım hediye etmişti\" dedi. Duruşmada, Star Gazetesi köşe yazarı Ahmet Taşgetiren de kardeşi hakkında tanıklık yaptı.

Afyonkarahisar\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' ve \'örgüte finansal destek sağlamak\' suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski AKÜ Rektör Yardımcısı Süleyman Taşgetiren, Afyonkarahisar 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Süleyman Taşgetiren, üniversiteden ihraç edilmediğini, emekli olduğunu belirterek, açığa alınmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Geçen yıl 4 Eylül\'de İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim olduğunu söyleyen Süleyman Taşgetiren, \"Beni KOM\'dan arkadaşlar aradı ve evimde arama yapacaklarını söyledi. İl dışındaydım ve hemen Afyonkarahisar\'a geldim. Pazar günü sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğüne gittim. Oradaki görevli arkadaşlar KOM\'dan kimse olmadığını söyledi. Ben de öğleden sonra gittim. Burada alınan ifadem sonrası tutuklandım ve 1 yıldan fazladır tutukluyum\" dedi.

\'MASUM OLDUĞUMA DAİR BELGELER VAR\'

Hakkında verilen tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve hiçbir araştırma yapılmadan iddianameye geçtiğini savunan Taşgetiren, \"Verdiğim ifadeler basının eline geçmiş ve fotoğrafımı kullanarak bunları yayınladılar. Ben Bursa\'da özel bir üniversitede emekli olduktan sonra bir yıl çalıştım. Ben çocuğumu onların okulunda eğitim kalitesinin düşük olduğunu söyleyerek devlet okuluna aldım. Benim masum olduğuma dair belgeler var. Bank Asya\'daki hesabımla ilgili emekli olduktan sonra emekli ikramiyemi bankaya yatırdım. Üzerimdeki mal varlığı ile ilgili olarak ise Kahramanmaraş\'ta babamdan kalma arsalar vardı\" diye konuştu.

\'TESLİM EDECEKTİK AMA UNUTMUŞUZ\'

Evinde yapılan aramalarda terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen\'e ait kitapların bulunduğu yönündeki soruya cevap veren Süleyman Taşgetiren, \"Fethullah Gülen\'in kitabını 15 Temmuz gecesi şehit olan bir arkadaşım hediye etmişti. Evimde bulunan Sızıntı Dergisi ise emekli olduktan sonra bize gelen aile dostlarımız bırakmış, biz bu dergileri teslim edecektik ama unutmuşuz\" dedi.

TANIK İFADELERİ

Duruşmada ifade veren tanık İ.U., \"Ben Süleyman hocayı 14 yıldan beridir tanıyorum. Kendisi hocamdı. Zaman zaman sohbetlere katılırdık. Benden himmet, kurban parası istenmedi\" dedi. Tanık Y.K., bir kolejde düzenlenen mangal partisine katıldıklarını, Süleyman Taşgetiren\'i ilk kez orada gördüğünü söyledi. K., burada burs adı altında para toplandığını kaydetti. Tanık O.A., kolejde piknik yaptıklarını, burada risale okunduğunu ve burs yardımı yapmaları konusunda kendilerine çağrı yapıldığını söyledi. Tanık S.K., \"Ben Süleyman hocanın iki evi olduğunu, evin birisinde ailesiyle kaldığını, diğer evinde ise toplantılar yapıldığını duydum. FETÖ olayları çıkınca kendisinin telefonunu sildim\" dedi.

\'KARDEŞİM AKLIMA GELMEDİ\'

Duruşmada son olarak Süleyman Taşgetiren\'in ağabeyi Star Gazetesi yazarlarından Ahmet Taşgetiren tanık olarak ifade verdi. Mahkeme Başkanı, Ahmet Taşgetiren\'e 9 Eylül 2014 tarihinde Star Gazetesi\'nde kaleme aldığı \'Ah be kardeşim\' başlıklı yazıyı kardeşi Süleyman Taşgetiren için mi yazdığını sordu. Soruya cevap veren Taşgetiren, \"Bu yazının kardeşimle alakası yok, bu yazımı onun için yazmadım. Bu yazıyı yazarken kardeşim aklıma hiç gelmedi. Biz 10 kardeştik, 2 kardeşimiz vefat etti, Süleyman bizim en küçüğümüz. O bilim adamı oldu, kendisiyle gurur duyduk\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Süleyman Taşgetiren\'in tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı erteledi.