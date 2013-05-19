Tutuklu eşinden alınan spermle hamile kaldı

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Tamir ez-Zaanin'in eşi Hena ez-Zaanin, hapishaneden kaçırılan spermle hamile kalan ilk Gazzeli kadın oldu.



Hena ez-Zaanin, eşinin evliliklerinden 3 ay sonra 2006 yılında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını ve 12 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.

Esirlerden biri tarafından hapishaneden kaçırılan spermin döllenerek rahmine yerleştirildiğini ifade eden Hena, "Bu iş için şer'i izin aldık. Muhafazakar bir toplumda yaşasak da herkes tahlil sonuçları çıkmadan bizi tebrik etmeye başladı ve bunun hakkımız olduğunu söyledi" dedi.

Embriyonun rahme yerleştirilmesi işleminin başarılı olduğuna ilişkin müjdeli haberi önceki gün aldığını belirten Hena, sperm kaçırma eylemi hakkında "güvenlik gerekçesiyle" ayrıntılı bilgi vermezken, bunun "benzersiz bir direniş" olduğunu ifade etti.

Esirler Araştırma Merkezi Müdürü Rafet Hamdune de Gazze'de bir ilk olan bu deneyimin gerçek bir direniş olduğunu kaydetti.

Kudüs Müftüsü İkrime Sabri ve Hamas liderlerinden Hamid el-Beytavi gibi Filistinli bazı din adamları, esir eşlerinin spermin dışarıda döllenerek rahme yerleştirilmesi yönteminin mubah olduğu yönünde fetva vermişti.

İlk defa Ağustos 2012'de hapishaneden kaçırılan spermle hamile kalan Filistinli Ammar ez-Zeyn'in eşi bu tür uygulamalara öncülük etmiş, sonrasında Batı Şeria'da bu yöntemle 4 Filistinlinin eşi hamile kalmıştı.