Tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'den mektup

Alman gazetesi Die Welt'in tutuklanan Türkiye muhabiri Deniz Yücel, meslektaşlarına gönderdiği mektubunda gözaltında tutulduğu hücreden hapishaneye transfer edilmesiyle koşullarının iyileştiğini belirtti.

Almanya ve Türkiye vatandaşı olan Yücel, gazete çalışanları ve destekçileri için el yazısıyla yazdığı, Die Welt'te yayınlanan mektubunda, "Size biraz galip gelecek ama, sanki bir nebze de olsa özgürlüğümü geri kazandığımı hissediyorum: Gün ışığı! Temiz hava! Gerçek yemek! Çay ve kahve! Sigara! Gazeteler! Gerçek bir yatak!" ifadelerini kullandı.

14 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra Pazartesi günü 'örgüt propagandası ve halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Yücel'in durumu Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oluyor.

Mektubunda "Özgürlüğümü çalmış olsalar da soruşturma ve mahkeme gerekçesi beni güldürmeye devam ediyor" diyen Yücel bu satırları yazdıktan sonra Metris Cezaevi'nden Silivri'ye transfer edildi.

"Tutukluluğa itiraz edeceğiz"

Die Welt gazetesi, mektubu Metris'te avukatlarına teslim eden Yücel'in Silivri'de de benzer koşullarda kaldığını belirtti.

Reuters'a konuşan Yücel'in avukatı Veysel Ok, tutukluluğa itiraz edeceklerini belirtti.

1.5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yücel suçlamaları reddediyor.

Diğer yandan Yücel'in tutukluluğuna Alman siyasetçilerden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisinin ülkenin kuzeyinde düzenlediği toplantısı sırasında Yücel'in serbest kalması için "hükümetinin gücünün yettiği her şeyi yapacağını" söyledi.

Merkel, bağımsız gazeteciliğin demokrasinin en temel direği olduğunu söylerken, "rahatsız edici olsa da hiçbir zaman sorgulanamayacağını" da ekledi.

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise "bu gerginliği istemediklerini, bunun iki tarafa da zarar verdiğini" belirtti.

Seibert, Yücel'e konsolosluk desteği sağlamak için çalıştıklarını da vurguladı.

Seibert ayrıca bütün bu olanlara rağmen Türk hükümeti yetkililerinin yaklaşan referandum ile ilgili olarak Almanya'da kampanya yapmalarına engel olmayacaklarını söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe günü Almanya'da bir konuşma yapacağını aktarırken Alman gazeteleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de Almanya'yı ziyaret edeceğini yazdı.

Adalet Bakanı Bozdağ ise Yücel'in tutukluluğu ile ilgili olarak "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır. Karar siyasi değildir" dedi.

Almanya'da Yücel'in tutukluluğunu protesto etmek için çok sayıda gösteri düzenlenirken Alman siyasetçiler de tepkilerini dile getiriyor.

Bazı siyasetçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'ya giriş yasağı getirilmesini teklif etti.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen Erdoğan'a giriş yasağı çağrısında bulunurken Hristiyan Sosyal Birliği'nden dış politika uzmanı Hans-Peter Uhl, Erdoğan'ın Alamya'da kampanya çalışmalarına katılmaması gerektiğini söyledi.

Çok sayıda siyasetçi ise Yücel'in bir an önce serbest kalması için çağrıda bulunuyor.