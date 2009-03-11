Tutuklu da olsa onlar hala çocuk

1.572 çocuğa dava açıldı



Cezaevlerinde 2.750 çocuk var

‘Çocuk gibi yargılansınlar’

Liderlere mektup gönderildi

‘Çocuk Mahkemesinde yargılansınlar’

Terörle Mücadele Kanunu’nda 2006’da yapılan değişiklikle, 15-18 yaş grubundaki çocukların, yetişkinler gibi yargılanmasının önü açıldı. Bunun ardından farklı illerde farklı zamanlarda eylemlere katıldıkları iddiasıyla yüzlerce çocuk hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla davalar açıldı.Bu yıl da 15 Şubat öncesi sonrasında Abdullah Öcalan'la ilgili gösterilerde 100'den fazla çocuk gözaltına alındı.Mehmet Ali Şahin’in bir soru önergesine verdiği yanıta göre, TMK ve TCK'deki terör suçlarından 2006 ve 2007'de 1.572 çocuk hakkında dava açıldı; 92'si Diyarbakır'da 174 çocuk mahkûm oldu.Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak hala toplam 2.750 çocuk bulunuyor. Hak savunucuları Aralık 2008’den bu yana bir araya gelerek çocukların davalarını takip etmeye başladı.Nitekim bu amaçla 5 Mart’ta İstanbul, Adana, Ankara, Cizre ve Diyarbakır'da bir araya gelerek, terör suçlarıyla tutuklu yargılanan çocukların serbest bırakılması ve çocukların onlara özgü şekilde yargılanması talebiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkililere mektup gönderdi. Bu girişim ‘çocuk tutukluları’ gündeme getirdi.Konuya ilişkin Taksim postanesi önünde buluşan, aralarında Ufuk Uras, Pınar Selek, Celalettin Can, Nimet Tanrıkulu ve Mehmet Tarhan'ın da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup bir basın açıklaması yaptıktan sonra mektupları gönderdi.40'a yakın örgütün oluşturduğu Çocuklar İçin Adalet Girişimi adına basın açıklamasını okuyan Zeynep Tanbay, “Tüm çocukların, ağır ceza değil, zaten bu amaçla kurulan Çocuk Mahkemelerinde yargılanmalarını istiyoruz" dedi. Tanbay, çocukların yetişkinlerle aynı koşullarda yargılanmalarına yol açan Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılmasını istedi.Diyarbakır'daki eyleme belediye başkanı Osman Baydemir ve milletvekili Gültan Kışanak da destek verdi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Köksal Toptan, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Cevdet Erdöl, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Zafer Üskül, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü İsmail Barış.Aileler, Ankara Barosu, Amargi Kadın Akademisi, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Berfin Yoksullukla Mücadele Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği Van Şubesi, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Cizre Şoförler Odası, Cizre Üniversiteliler Derneği (CÜDER), Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA), Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOCA), Dives Cizre Temsilciliği, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuk Müdürlüğü, Diyarbakır Göç-Der, Diyarbakır Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Eğitim Sen Genel Merkezi, Eğitim-Sen Cizre Şubesi, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İstanbul Çocuk Hakları Aktivistleri Grubu, İzmir Çağdaş Hukukçular Derneği, KESK Şırnak Şubesi, MEM U ZİN Kültür Merkezi, Mazlum-Der, Mazlum-Der İstanbul Şubesi, Mazlum-Der Van Şubesi, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), Sendika.Org, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve Tüm Şubeleri, Şırnak Barosu, Şırnak Kadın Derneği (Şar-Der), Şırnak Gençlik Çalışma Grubu (Genç-der), Şırnak Tabipler Odası, Travma Çalışmaları Enstitüsü, Tutuklu ve Hükümlü Aileler Demokratik Dayanışma Derneği (TUHAD-DER), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Barış Meclisi, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi, Türkiye Gençlik Federasyonu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), Vakit Geldi Girişimi, Van Barosu.