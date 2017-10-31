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Tutuklu Cumhuriyetçiler için tahliye isteyen hâkim, muhalefet şerhine ne yazdı?

"Sanıkların delil karartma şüphesi kalmadı, tanıklar büyük ölçüde dinlendi..."

31 Ekim 2017 22:54

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın dördüncü duruşmasında bir üye hâkim, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliyesini istedi. 

"Sanık"ların delil karartma ihtimallerinin bulunmadığını vurgulayan üye hâkim, muhalefet şerhinde şu ifadeleri kullandı:

"Sanıklardan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın tutuklulukta geçirdiği süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenmiş olması, bu sanıklar hakkındaki delillerin toplanmış olduğu da gözetildiğinde, delil karartma ihtimallerinin bulunmayışı, sanıkların sabit ikametgâh sahibi oluşu, 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a ve 109/3-b maddeleri uyarınca uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ölçülü olması hususları gözetilerek tahliyelerine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan, sayın çoğunluğun tutukluluk hâlinin devamına yönelik kararına katılmıyorum."

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