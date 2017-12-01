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Tutuklu Cumhuriyet'çiler için mektup yasağı kalktı

31 Ekim 2016’dan bu yana mektup yasağı sürüyordu

01 Aralık 2017 10:40

Cumhuriyet'in tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebeci Emre İper’e mektup yasağı kaldırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, adresler şöyle:

Sabuncu ve Atalay: Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (9 No’lu) A6-47, Şık ve İper: (9 No’lu) A6-42

Cumhuriyet'in yayın politikasının suçlama konusu edildiği dava kapsamında 397 gündür tutuklu bulunan Genel Yayın  Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebeci Emre İper’e mektup ve faks yasağı kaldırıldı.

31 Ekim 2016’da başlatılan operasyondan bu yana süren yasağa o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan İsmail Uçar’ın cezaevine gönderdiği genelge gerekçe gösteriliyordu. Genelgede darbeye teşebbüs suç ve eylemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan şüphelilere OHAL süresince mektup ve faksın yasakladığı belirtiliyordu. Ancak gazetemizin yazar ve yöneticilerine yöneltilen suçlamalar sayılanların arasında yer almıyordu.

Gazetenin avukatları Tora Pekin ve Abbas Yalçın Cumhuriyet davasını yürüten İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 2 hafta önce söz konusu yasağın kaldırılması için dilekçe sundu. Mahkeme de, talep doğrultusunda mektup ve faks yasağını kaldırdı.

Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık ve Emre İper’in mektup adresleri şöyle: Murat Sabuncu ve Akın Atalay: Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (9 Nolu) A6-47 Ahmet Şık ve Emre İper: Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (9 Nolu) A6-42

 

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