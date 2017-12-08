Tutuklu Cumhuriyet'çiler için 36. kez 'Adalet Nöbeti': Barış sözümüzün arkasındayız

Cumhuriyet gazetesi tutuklu İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay nezdinde, haksız tutuklamalara karşı 36. Adalet Nöbeti dün (7 Aralık 2017) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin C kapısı girişindeki Themis heykellerinin bulunduğu alanda tutuldu. Nöbete hukukçuların yanı sıra yargılanan akademisyenlerden Özgür Müftüoğlu da katıldı. Müftüoğlu, “Bir devlet, hukuku, insan haklarını çiğnediği zaman devlet düzenini kurmak mümkün olmaz. Biz bunu ifade ettik. Yine barış talebi yargılanamaz diyoruz” dedi.

Nöbete, Artvin Barosu Başkanı avukat Ali Uğur Çağal, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kılıç, gazetenin avukatları Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, çizerimiz Musa Kart, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen MYK Üyesi Ebru Yiğit ve çok sayıda hukukçu katıldı.

Avukatlar bir saatlik sessiz nöbetinin ardından adliyenin C kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Nöbete katılan ve Barış Akademisyenleri adına konuşan Özgür Müftüoğlu barış istedikleri için “terörist” ilan edildiklerini ancak barış mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

Artvin Barosu Başkanı avukat Ali Uğur Çağal, burada yaptığı konuşmada, “Yargı baskı aracı haline getirildi. 65 yaşında biri olarak ben okuma alışkanlığımı, demokrasiyi, laikliği, insan haklarını,Cumhuriyet gazetesinden öğrendim. Böyle bir gazetenin üzerine gidilmesi ve Sözcü gazetesine de aynı şeylerin yapılmasının tek nedeni muhalefeti susturmaktır” diye konuştu.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kılıç ise, “Ülkemizden başka gidecek yerimiz olmadığı gibi güvencemiz olacak başka bir yargı da yoktur” dedi.