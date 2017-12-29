Tutuklu Cumhuriyet'çiler için 39. kez 'Adalet Nöbeti': Savunma yoksa adalet yok!

Avukatlar, tutuklu Cumhuriyet'çiler için dün (28 Aralık 2017) İstanbul Adliyesi’nde 39. kez 'Adalet Nöbeti' tuttu. Söz alan avukat Hafize Sabancı, 25 Aralık'ta görülen son duruşmada Ahmet Şık’ın engellenen beyanını anımsatarak, izin verildiği kadar yapılabilen bir savunmanın savunma olmadığını söyledi. ÇHD’den avukat Ezgi Çakır da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatlarının 100 gündür tutuklu olduğunu söyledi. Çakır, “Biliyoruz ki bir ülkede adalet yoksa hiç kimse ne güvende ne de özgürdür” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için avukatların Çağlayan Adliyesi’nde başlatılan Adalet Nöbeti dün 39. kez tutuldu. Nöbete CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal da destek verdi.

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İlk sözü alan avukat Hafize Sabancı temel kanunların KHK’lerle değiştirilerek yönetildiği bir Türkiye’de adalet için nöbet tutmaya devam ettiklerini söyledi. Sabancı, Cumhuriyet davasının son duruşmasında Cumhuriyet gazetesi tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ın engellenen beyanını anımsatarak, “Savunma hakkının içeriğini sadece sanıkların kendileri belirleyebilir. İzin verilen, izin verildiği kadar yapılabilen bir savunma savunma değildir” ifadesini kullandı. Sabancı, Şık’ın sözlerinin kesilmesi üzerinde gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Akın Atalay’ın da savunma yapmamalarının gurur verici olduğunu ifade etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nden avukat Ezgi Çakır da, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı olduğu için tutuklanan meslektaşlarının tutukluluktaki 100. günü olduğunu anımsattı ve meslektaşlarına, barolara ve hukukçulara onları savunmaları için çağrıda bulundu. Çakır, “Biliyoruz ki bir ülkede adalet yoksa hiç kimse ne güvende ne de özgürdür” diye konuştu.