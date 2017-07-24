Tutuklu Cumhuriyetçi Akın Atalay'ın kızı: Bu davada siz değil, Türkiye sınav verecek

Cumhuriyet davasında tutuklu sanık Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın kızı Şirin Güven Yazıcıoğlu, babasına mektup yazdı. Yazıcıoğlu, mektubunda "'Adalet' önünde hesap soracaksınız ve gazeteciliğin suç olmadığını kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu mektubunda ayrıca, "Sizler değil, dünyanın en büyük düşünce hapishanesine dönüşmüş olan Türkiye sınav verecek" sözlerine yer verdi.

Şirin Güven Yazıcıoğlu'nun Cumhuriyet gazetesinde yer alan babasına yazdığı mektup şu şekilde:

Büyük gün nihayet geldi. 9 aya yakın bir zaman geldi geçti ama şu son gün gelmek bilmiyor bir türlü. Artık kapsamı, sınırları ve ne için kullanıldığı belli olmayan OHAL dolayısıyla 9 ay boyunca seni hiç göremedim. Nihayet göreceğim…

Fakat 24 Temmuz’un önemi, benim seni uzun süre sonra tekrar görecek olmamdan çok daha fazla elbette. Çünkü bugün, üzerinize bu haksız suçlamaları atanlara, Türkiye’de hâlâ var olduğuna inanmak istediğimiz “adalet” önünde hesap soracaksınız ve gazeteciliğin suç olmadığını kanıtlayacaksınız.

Kimse yanılgıya kapılmasın; bugün, hak, hukuk ve adaletin önemini sadece sözle değil hayat boyu attığınız her adımla bana öğretmiş olan sen Akın Atalay ve Mıstık, Bülent ve arkadaşlarınız değil; artık neredeyse dünyanın en büyük düşünce hapishanesine dönüşmüş olan Türkiye sınav verecek.

Haklı olmak ve sonunda kazanacağına emin olmak çok güçlü bir şey... O nedenle bu sınav 24 Temmuz’dan 28 Temmuz’a kadar beş gün boyunca nasıl verilirse verilsin, bugünler eninde sonunda hak, hukuk ve adaletin üstün gelmesi, sizlerin özgürlüklerinize ve bizlerin de sizlere kavuşması ile sona erecek.

Bu, tarih boyunca hep böyle oldu, şimdi de böyle olacak.

Kızın Şirin