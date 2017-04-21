Tutuklu Cumhuriyet yazarlarının eşleri: Geç gelen adalet adalet değildir; acil tahliye istiyoruz

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar, çizer ve yöneticilerinin eşleri, hukuksuz tutukluluğun 173. gününde açıklama yaparak AYM’ye “Başvuruyu değerlendirmeye alın” çağrısı yaptı. “Geç gelen adalet adalet değildir. Talebimiz çok net: Acil tahliye istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet'in haberi şöyle:

Cumhuriyet’i susturma operasyonu kapsamında tutuklu bulunan avukatlarımız Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör için İstanbul Adliyesi’nde başlatılan Adalet Nöbeti’ne dün İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere barolarından avukatlar da katıldı.

Cumhuriyet’i susturma operasyonu kapsamında tutuklu bulunan avukatlarımız Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör için İstanbul Adliyesi’nde başlatılan Adalet Nöbeti’ne dün İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere barolarından avukatlar da katıldı.

Cumhuriyet gazetesi tutuklu yazar, çizer ve yönetici eşleri, “Tam 173 gün oldu. Hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Geç gelen adalet adalet değildir ve adalet hepimize gereklidir. Talebimiz çok net: Acil tahliye istiyoruz” çağrısı yaptı. Gazetemiz İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı ve yazarımız Kadri Gürsel, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, okur temsilcisi yazarımız Güray Öz, yazarımız Hakan Kara, çizerimiz Musa Kart, avukatlar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve yöneticimiz Önder Çelik 173 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

3.5 aydır AYM’de

Gazetemizin tutuklu yazar, çizer ve yöneticilerinin eşleri tutukluluğun 173. gününde yaptıkları açıklamada “Cumhuriyet gazetesi yazar, çizer ve yöneticileri 31 Ekim’den beri cezaevinde... Anayasa Mahkemesi’ne yapılan tutuksuz yargılamaya yönelik başvuru tam 3.5 aydır değerlendirmeye alınmadı. Hemen değerlendirilsin istiyoruz” dediler. Acil tahliye beklediklerini vurgulayan aileler, şu ifadeleri kullandı: “Bizler Anayasa Mahkemesi’nden bir yanıt bile alamamışken, AİHM Cumhuriyet davasını öncelikli olarak görüşme kararı aldı. Biz ondan da önce, acil tahliye istiyoruz. Tam 5.5 ay sonra iddianame çıktı. Herkes gördü ki, elle tutulur tek bir somut suçlama dahi yok. Böyle haksızlık olamaz. Hemen tahliye bekliyoruz. Duruşma tarihi 3.5 ay sonraya, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olan 24 Temmuz’a verildi. Suçsuz 11 kişi tam 9 ay sonra mahkemeye çıkacaklar. Bunu kabul edemiyoruz. Hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Geç gelen adalet adalet değildir ve adalet hepimize gereklidir. Talebimiz çok net: Acil tahliye bekliyoruz.”

Nöbete uluslararası destek

Gazetemize yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukatlarımız Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör ile dayanışma amacıyla İstanbul Adliyesi’nde başlatılan Adalet Nöbeti’ne İtalya, Almanya Fransa, Hollanda ve İngiltere barolarından avukatlar katıldı. Gazetemizi susturma amaçlı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanımız Akın Atalay, Kitap eki yönetmenimiz Turhan Günay, yayın danışmanı ve yazarımız Kadri Gürsel, okur temsilcimiz Güray Öz, çizerimiz Musa Kart, yazarımız Hakan Kara, avukatlarımız Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör, muhabirimiz Ahmet Şık ile yöneticimiz Önder Çelik ile dayanışma amacıyla avukatlar önceki hafta İstanbul Adliyesi’nde Adalet Nöbeti başlatmıştı. Nöbete çevik kuvvet polisleri gaz kapsülleri ve kalkanlarla sert müdahalede bulunmuştu. Müdahale sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnu, avukat Erkan Ünüvar’ın ise ayağı kırılmış, 8 avukat da gözaltına alınmıştı. Söz konusu polis saldırısı ile ilgili geçen hafta savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu. Avukatlar dün de adliyenin C kapısı girişinde nöbet tuttu. Nöbete CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Barbaros Şansal da destek verdi. Nöbetin ardından açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, adalet arayışlarının devam edeceğini söyledi. Avrupa’dan gelen baro temsilcilerine teşekkür eden Aytaç, “İstanbul’da savunmanın adalete nasıl sahip çıktığını herkese göstereceğiz” dedi.