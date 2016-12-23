Tutuklu Cumhuriyet yazar ve yöneticileri: Bir saatte dava açan savcı 49 gündür bekliyor!

Tutuklu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Cumhuriyet gazetesinin avukatlarından Bülent Utku, CHP milletvekili Şafak Pavey’le görüşmesinde, haklarında 49 gündür iddianame düzenlenmediğine dikkat çekerek, “Muhabirimiz Canan Coşkun’a 1 saatte dava açan savcı 49 gündür bize dava açamadı. Savcı çekinmesin davayı açsın” dedi.

"Sorgusuna girmiştim"

CHP'li Şafak Pavey, önceki gün, 49 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yazar ve yöneticileriyle görüştü. Pavey’in görüştüğü avukat Bülent Utku, "Hukuka aykırılığı sonunda dünya âlem görüp işitecek” dedi.

"Seslere hasretiz"

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, “En çok seslere hasretiz. Burada hiç ses yok. Ailemizin sesi yok, deniz sesi yok, kuş sesi yok. Ama beklediğimiz en büyük ve en değerli ses barışın, özgürlüklerin, kardeşliğin, yaşamın sesi. Bu sessizlik içinde Türkiye’nin sesini bekliyoruz” mesajını iletti.