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"Tutuklu Cumhuriyet çalışanı Emre İper'e diyabet ilaçları verilmiyor"

Emre İper'in avukatları, cezaevi doktoruna da reçete yazdırılmasına rağmen ilaçların verilmediğini söyledi

22 Nisan 2017 15:39

Silivri Cezaevi’nde 5. gününü dolduran Cumhuriyet gazetesinin muhasebe çalışanı Emre İper'e her gün alması gereken diyabet ilaçlarının verilmediği belirtildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre avukatları, reçetesiyle ilacı götürdüğünde, cezaevi idaresi içeri almamıştı. Cezaevi doktoruna da reçete yazdıran İper’e ilaçları hâlâ verilmedi.

Cumhuriyet'in haberi şöyle:

İper, geçici koğuştan Silivri 9 No’lu Cezaevi’ndeki kalıcı koğuşuna alındı. Tutuklandıktan sonra ilk kez dün eşiyle görüşebilen İper, tek kişilik koğuşta tek başına tutuluyor. İper’in havalandırma kapısı ise sabahtan akşama kadar açık. Şeker hastası olan İper’in her gün almak zorunda olduğu ilacı ise henüz kendisine verilmedi. Avukatları, reçetesiyle ilacı götürdüğünde, cezaevi idaresi içeri almamıştı. İper, ilacı cezaevi doktoruna da yazdırdı. Eşiyle yaptığı dünkü görüşmede de ilacın hâlâ kendisine verilmediğini söyledi. 4 Nisan günü ev baskınıyla gözaltına alınan İper, Twitter paylaşımları ve KOM Daire Başkanlığı’nın üç satırlık bilgi notu nedeniyle 18 Nisan’da tutuklanmıştı. İper’in telefonunda ByLock olmadığı bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılabileceği halde, çalışanımız özgürlüğünden yoksun bırakıldı. Bilirkişi incelemesinin ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.

 

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