Tutuklu çocuklardan 23'ü serbest

Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinde polise taş ve molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle tutuklanan 6 çocuktan 5'i tahliye edildi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sırasında gerçekleştirilen izinsiz gösterilere katıldıkları, polise taş ve molotofkokteyl attıkları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4'ü lise öğrencisi, 6 çocuğun yargılanmasına devam edildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar N.M, V.S, H.Y, C.B ve S.T hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan E.G ise duruşmaya katılmadı.



Mahkeme heyeti, sanıkların yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.



Sanıklar ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.



Cizre'de 18 tahliye



Şırnak'ta ise Cizre ilçesindeki izinsiz gösterilerde bulunmaktan yargılanan 18 çocuk tahliye edildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada yaşları 15-18 arasında değişen 18 tutuklu sanık hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, 18 sanığın tahliyelerine karar verdi.



23'er yıl hapis isteniyordu



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte ve örgüt adına suç işlemek" suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 10'ar yıl, Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5'er yıl, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesinde yer alan "dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek" suçundan da 8'er yıl olmak üzere toplam 23'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu.

