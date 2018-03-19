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Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu: 1 yıldır koğuşta tek başımayım

"Az kaldığını düşünerek koğuşun avlusundan bir avuç gökyüzüne bakıyorum"

19 Mart 2018 13:49

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Berberoğlu, "Koğuşumda yaklaşık bir yıldır tek başımayım. Konuşmak, dertleşmek mümkün değil” dedi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, yaklaşık bir yıldır Maltepe Cezaevi’nde bulunan gazeteci ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. Berberoğlu, “Koğuşumda yaklaşık bir yıldır tek başımayım. Konuşmak, dertleşmek mümkün değil. O medya infazları yüzünden güvenliğimi üst derecede sağlıyorlar” dedi.

Açık görüş izlenimlerini Hürriyet gazetesi aktaran Türenç, şu ifadeleri kullandı:

‘Koğuşunda neler yapıyorsun?’ diye sorduğumda başladı anlatmaya: ‘İkinci kitabımı yazıyorum. Bitmek üzere. Adı, ‘Koğuşta tek başıma’. 1 Aralık 2017 ile 13 Şubat kararları arasındaki süreci uzun makaleler halinde yazdım. AVM siyasetini, AVM tarzı toptancı siyaset mantığını, oy toplama siyasetini yazmaya çalıştım. İçinde bir de özel bir öyküm yer aldı. Okuyunca ilginç gelecek herkese. Bunun heyecanını duyuyorum.’

‘Ya sağlığın?’ diye soruyorum: “‘Sağlığım iyi. Küçük avlumda koşuyorum. Her gün 40 dakika spor yapıyorum. İnfaz memurlarını görüyorum sadece. Koğuşumda yaklaşık bir yıldır tek başımayım. Konuşmak, dertleşmek mümkün değil. Hiçbir mahkûmla da turlayamadım. Çünkü o medya infazları yüzünden güvenliğimi üst derecede sağlıyorlar. Yoksa altından kalkılmaz. Son dönemde doktora ve mahkemelere de gitmek istemiyorum. Koğuştan dışarıya çıktığımda bileklerime takılan kelepçeyi kabul edemiyorum. Bitecek bu günler de. Az kaldığını düşünerek koğuşun avlusundan bir avuç gökyüzüne bakıyorum. Bekliyorum.’’

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