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Tutuklu ÇHD avukatlarına cezaevinde 'sohbet' engeli

21 Ocak'ta tutuklanan ÇHD'li avukatların, idare tarafından cezaevinde keyfi uygulamalara maruz kaldıkları iddia edildi

01 Mart 2013 17:26

DHKP-C adı altında düzenlenen operasyonda tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara, Adalet Bakanlığı'nın genelgesine rağmen, sohbet hakkı kullandırılmadığı iddia edildi. Avukatların infaz hakimliğine başvuracağı öğrenildi.

Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalan ÇHD üyesi avukatların haftada 10 saat uygulanması gereken sohbet hakkından yararlandırılmadığı iddia edildi.  

cnnturk.com'da yer alan habere göre, avukatların sohbet hakkının ne kadar olacağına ve kimlerle sohbete çıkacağına cezaevi idaresi tarafından karar veriliyor.

Cezaevi idaresinin bu uygulaması, Adalet Bakanlığı'nın 22 Ocak 2007 tarihli ve 45/1 Sayılı Genelgesine aykırılık teşkil ediyor. Bu genelgeye göre, haftada 10 saat olması gereken ve tutuklu/hükümlülerin idareye bildirdikleri listedeki isimlerle birlikte kullanma hakkına sahip oldukları sohbet hakkı kısıtlama altında.

Kandıra 1 No'lu F Tipi Hapishanesinde kalan ÇHD'li avukatlardan Günay Dağ avukatına faksla gönderdiği mektupta, cezaevi idaresinin sohbet hakkını 2,5 saat ile sınırlandırdığını ve sohbet gruplarını kendisinin belirleyerek, her ay değişmesi gerekirken değiştirmediğini anlattı. Tutuklu avukat Günay Dağ, 26 Şubat tarihli mektubunda, şunları anlattı:

"Geçtiğimiz hafta Mart ayı boyunca birlikte sohbete çıkmak istediğimiz kişilerin listesini idareye bildirmiştik. Ancak bugün hapishane idaresinin ne bizim ne de diğer tutuklu/hükümlülerin bildirdiği listeleri kabul etmediğini öğrendik. Yani şu anda daha önceki listeye göre sohbete çıkarılıyoruz. Normal uygulamaya göre sohbet grupları her ay değişirken bu kez değişmemesinin sebebi, idarenin bize, avukatlara tecrit içinde tecrit uygulama isteği. Hapishane idaresi, biz avukatların diğer tutuklu/hükümlülerle iletişim kurmamızı engellemek istiyor."

Avukat Günay Dağ'ın avukatı İlknur Alcan da, cezaevi idaresinin ÇHD'li avukatlara yönelik bu uygulamasını infaz hakimliğine götürerek, itirazda bulunacaklarını söyledi.

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