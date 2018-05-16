Tutuklu Boğaziçililerden mesaj: İktidarını kaybetmekten korkan Saray'a kurban lazımdı, bizi seçtiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından lokum dağıtılmasını protesto ettikleri için tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, kendilerini ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker aracılığıyla mesaj gönderdi. Öğrenciler, “Burada neden tutulduğumuzu biliyoruz, bugünler mutlaka geçecek. İktidarını kaybetmekten korkan Saray’a kurban lazımdı, bizi seçtiler” mesajını verdi.

‘Saray’a kurban lazımdı’

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre Şeker, “Öğrenciler ‘Bu dönem böyle. Herkes gibi biz de sıkıntı yaşıyoruz. Burada neden tutulduğumuzu biliyoruz, bugünler mutlaka geçecek. İktidarını kaybetmekten korkan Saray’a kurban lazımdı, bizi seçtiler. Bizim payımıza da hapislik düştü’ diyor. Psikolojik olarak ve moral olarak da iyiler. Neden cezaevinde olduklarının farkındalar” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin tutukluluklarını da değerlendiren Şeker, şöyle devam etti:

“Sınavlarına dahi sokulmuyorlar. Öğrencilerin kütüphaneye gitmelerine izin verilmiyor İstedikleri kitaplar geç geliyor. İktidar sonunun geldiğinin farkında ki, çocukları cezaevinde tutarak iktidarını devam ettirebileceğini zannediyor. Bu çocuklardan bile korkuyorlar. Ferman üzerine adalet yok” dedi.

"Ben neymişim?"

Cezaevinde bulunan Osman Kavala’yı da ziyaret eden CHP’li vekil “Gezi’yi organize etmekten yargılanıyor. ‘Ben neymişim?’ diyor bu iddiaya. O da 24 Haziran’da bu iktidarın gideceğini düşünüyor” diye konuştu.