Tutuklu binbaşından: MİT'çiler 'Bu TIR ağzına kadar silah dolu, eğer açılırsa yarın hükümet düşer' dedi

Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 17 muvazzaf askerden biri olan Binbaşı Mehmet Fırat, Suriyeli Türkmenlere yardım götürdüğü öne sürülen araçları durdurdukları bölgenin karşı tarafında Türkmenlerin olmadığını söyledi.

Fırat, olay günü iki MİT mensubunun kendisine, “Bu TIR ağzına kadar silah dolu eğer açılırsa yarın hükümet düşer, yer yerinden oynar, dünya ayağa kalkar” dediğini aktardı.

"Selam Tevhid’de kumpas" soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta hakkında gözaltı kararı verilen Binbaşı Mehmet Fırat, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

'Eğer açılırsa yarın hükümet düşer'

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, mahkemedeki ifadesinde olay günü gelen ihbarda Reyhanlı’dan kalkacak araçlarda silah olabileceğinin bildirildiğini ve kendilerine üç plaka numarası verildiğini anlatan Fırat, bunun üzerine olay yerine en yakın Kırıkhan Jandarma Komutanlığını görevlendirdiğini ve alay komutanını da bilgilendirdiğini kaydetti.

Olay yerine vardığında TIR’ların durdurulmuş olduğunu gördüğünü ifade eden Fırat, jandarmayla müzakere halinde olan Deniz ve Semih adlı iki MİT görevlisinin kendisine, “Bu TIR ağzına kadar silah dolu eğer açılırsa yarın hükümet düşer, yer yerinden oynar, dünya ayağa kalkar’ dediğini aktardı.

MİT görevlilerinin TIR içindeki silahları sınır ötesine bırakıp gelmek için süre istediğini söyleyen Binbaşı Fırat, buna olumsuz yanıt verdiğini ve konuyu savcılarla halletmeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtti.

'Valilikten yazı geldi, MİT görevlileri bölgeden ayrıldı'

Bir süre sonra Kırıkhan başsavcısı ve savcısının da olay yerine geldiğini söyleyen Fırat, karşılıklı konuşmalar sürerken valilikten bir yazı geldiğini ve bazı MİT görevlilerin TIR’la birlikte savcı ve kolluk kuvvetlerinin izni olmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti.

Bu durum üzerine Tuncay adlı MİT görevlisinden TIR’ın dönmesi için çalışma arkadaşlarını aramasını istediklerini kaydeden Fırat, ilçe jandarma komutanının da savcının talimatı üzerine TIR’ın arkasından devriye gönderdiğini anlattı.

Yaklaşık iki kilometre uzaklıkta duran TIR’ın yanına gittiklerini belirten Fırat, bir süre sonra polislerin görevden alındıklarını söylediklerini kaydetti.

Savcı ‘gidemezsiniz’ diye bağırmış

Savcının polislere TIR’ı bırakıp gidemeyeceklerini söylediğini, MİT görevlilerinin ise arama yapılmasını engellemek için kol kola girdiğini aktaran Fırat, bu sırada polisle MİT görevlileri arasında kısa süreli bir arbede yaşandığını ifade etti.

Bu sırada emniyet müdürünün görevden alındığı bilgisi üzerine polislerin olay yerinden ayrıldığını belirten Fırat, olay yerinde Savcı Özcan Şişman, kendileri ve MİT görevlilerinin kaldığını kaydetti.

Fırat, yaşanan bu gelişmelerin ardından MİT görevlilerinin TIR’a binerek hareket ettiklerini, savcınınsa arkalarından ‘gidemezsiniz’ diye bağırdığını aktardı.

'Çok ağır silahlar gönderdiklerini söylemişlerdi'

Bölgede MİT’in silah deposu olduğu, hatta daha sonra ikinci bir depo açıldığı iddiasını dile getiren Fırat, bu bilgileri ikili ilişkiler çerçevesinde Deniz Ateş ve Semih isimli iki MİT görevlisinden duyduğunu dile getirdi.

“Buralardan Suriyeli muhaliflere silah sevkiyatı yapıldığını bize anlatırlardı. Hatta çok ağır silahlar gönderdiklerini ve Esad rejiminin düşmek üzere olduğunu da bize söylemişlerdi”diyen Fırat, Burak isimli bir MİT görevlisinin silah sevkıyatından rahatsız olduğu için teşkilattan istifa ettiğini öne sürdü.

'O bölgede Türkmenler yok'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin “TIR’lar Türkmenlere yardım taşıyordu” iddiasına karşın bulundukları bölgenin karşı tarafında Türkmenlerin bulunmadığını ifade eden Fırat, TIR’ların durdurulduğu noktadan Yayladağ tarafındaki Türkmenlere ulaşmak için birçok muhalif grubun bulunduğu alandan geçmek gerektiğini vurguladı.