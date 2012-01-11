-Tutuklu binbaşı tahliye istemedi İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgelere ilişkin görülen davada savunma yapan tutuklu sanık Binbaşı Kemalettin Yakar, ''Mevcut askeri emir ve talimatlara aykırı hareket ederek ve istismara açık bir ortam oluşturarak, fazla malzemeleri, binanın yapımında yer alan ve hemen hemen tüm katlarında bulunan bahse konu yere koyarak bu davalarla ilgili süreçte sözde yeni delillerin bulunmasına sebebiyet verdim. Bunun vicdani rahatsızlığını 12 aydır yaşamaktayım'' dedi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada savunması sorulan Yakar, hazırladığı savunmayı, projeksiyon cihazıyla duruşma salonunun duvarına yansıtarak okudu. Donanma Komutanlığında 6 Aralık 2010 tarihinde yapılan aramada bulunan ve davaya konu olan malzemelerin konulduğu yerin, yer sıkıntısı nedeniyle fazla ya da imha edilecek malzemelerin konulduğu yer olduğunu ve kısmen depo gibi kullanılan o yeri bildiğini anlatan Yakar, daha önceki ifadelerinde bu konuyu tüm açıklık ve samimiyetiyle ifade ettiğini, ancak bu davalara konu olan dijital belgeleri bu soruşturmalar kapsamında ve savcılık sorgularında ilk kez gördüğünü öne sürdü. ''Dava konusu malzemelerin özel olarak yapılmış bölmelerde gömülü olarak bulunduğu'' şeklinde iddianamede yer alan ifadelerin maksatlı olduğunu savunan Yakar, şöyle konuştu: ''Evet, bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, mevcut askeri emir ve talimatlara aykırı hareket ederek ve istismara açık bir ortam oluşturarak, fazla malzemeleri, binanın yapımında yer alan ve hemen hemen tüm katlarında bulunan bahse konu yere koyarak bu davalarla ilgili süreçte sözde yeni delillerin bulunmasına sebebiyet verdim. Bunun vicdani rahatsızlığını 12 aydır yaşamaktayım. 12 aylık hapis sürem nedeniyle yaşadığım maddi ve manevi kayıplar bile bu ızdırabımdan daha hafif kalmaktadır.'' İddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Yakar, ''12 aydır çektiğim vicdan azabını daha da arttırmamanızı ve Hasdal'da bulunan komutanlarımın ve silah arkadaşlarımın yanına dönme talebimi ileterek, tahliyemi talep etmiyorum'' dedi.