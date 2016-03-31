Tutuklu avukatın gazeteci babası: Basının en büyük 'tırşık'çıları İstanbul'daymış

*H. Burak Öz

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarından Hüseyin Boğatekin’in gazeteci babası Hacı Boğatekin, Sabah, Akit, Yeni Şafak, Takvim, Güneş, Star, Milliyet ve Habertürk gazetelerini ‘ailesini afişe ettikleri ve oğlu hakkında yalan haber yaptıkları’nı belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Tutuklu avukat Boğatekin'in, Ankara’da 13 Mart’ta TAK(Kürdistan Özgürlük Şahinleri)'ın üstlendiği intihar saldırısını düzenleyen Seher Çağla Demir’in 2014 yılında yargılandığı bir davada avukatlığını yaptığı iddia edilmiş ardından Boğatekin’in Seher Çağla Demir’in avukatı olmadığı anlaşılmıştı. Hacı Boğatekin, adliye çıkışında “Ben sanıyorum ki Tırşıkçı gazetecilik sadece Adıyaman'da var. Meğer basının en büyük tırşıkçıları İstanbul'daymış da haberimiz yokmuş.” dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde oğlunun Kızılay bombacısının avukatı olmadığının mahkeme kararıyla ispatlandığını söyleyen Hacı Boğatekin, “Yalan haberlerle avukat oğlumu ve sonrasında da ailemizi toptan afişe edip haber yaparak, 'Hüseyin Boğatekin bombacının avukatıdır' diyen gazetelerin haberlerinin külliyen yalan olduğunu, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile ispat ettim. Oğlum bombacının avukatı değil. Şikayetten sonra milyonluk tazminat davası da açacağım. İftiracı ve tırşıkçılardan hesap soracağım.” diye konuştu.

FETO dediği için hapis yatmıştı

Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) üyesi de olan Hacı Boğatekin suç duyurusu dilekçesinde Fethullah Gülen ve cemaatiyle ilgili “Paralel Yapı” işaretinde bulunan ilk gazetecinin kendisi olduğunu kaydetti. Fethullah Gülen’le ilgili “Feto” yazısı nedeniyle 4 ay hapis yattığını hatırlatan Boğatekin hakkında 139 dava açıldığını, ailesinin üniversiteyi bitiren çocuklarına devlette iş verilmediğini kaydetti.

"Bu bilgiyi verenler Fethullah Gülen cemaati üyesi olabilir, araştırılsın"

Boğatekin oğlunu hedef gösteren haberlerin yayınlayan gazetelerin Ergenekon davası döneminde, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışına çıkan savcı Zekeriya Öz’ün kalemşörlüğünü yaptığını iddia etti. Boğatekin ayrıca ÖHD’li avukatların yargılandığı dava hakkında gizlilik kararı bulunan dosyadaki bilgileri suç duyurusunda bulunduğu gazetelere verenlerin Fetullah Gülen cemaati üyesi olmalarından şüphelendiğini, bunların araştırılması gerektiğini ifade etti.