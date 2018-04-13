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Tutuklu avukatın cezaevinden gönderdiği mektubun tamamı sansürlendi
"Sansür komisyonuna göre sakıncasız kelimesi yok”
‘DHKP/C’nin avukat yapılanması’nda yer aldığı iddiasıyla ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 meslektaşıyla birlikte eylül ayında tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarından Şükriye Erden’in gazeteci Gökçer Tahincioğlu’na gönderdiği mektubun tamamı cezaevi yönetimi tarafından sansürlendi.
Kızı Merve Önem’in de İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce, 2014 yılında açılan soruşturma nedeniyle “Terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanmasının ardından dün 1 haftalık açlık grevine başlayan Erden’in, tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mektubun fotoğrafını Twitter’da paylaşan Tahincioğlu, "Sansür komisyonuna göre sakıncasız kelimesi yok” ifadelerini kullandı.
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