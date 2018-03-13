Tutuklu avukata 'tecrit': En çok patates kızartması, peynir, çay üçlemesini özledim

Halkın Hukuk Bürosu’nun (HHB) 17 avukatı aylardır tutuklu. Avukat Yaprak Türkmen de 84 gündür Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde 'tecrit'te tutuluyor. Türkmen, “Neye özlem duyuyorsunuz” sorusuna “Karışık kızartmayı özledim. Patates kızartması, peynir, çay üçlemesini özledim” yanıtı verdi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtlayan Türkmen'in açıklaması şöyl:

- “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Büromuza yapılan baskınla gözaltına alındım. Kütüphaneden çıkardıkları iki kitaba el koydular. Bu kitaplar hakkımda delil olarak kullanıldı. Savcı ifademi dahi almadan hakimliğe sevk etti. Hakim, ‘Bu kitapları atmayı düşünmüyor musunuz?’ diye sordu. Çok sayıda insan sorgu hakimliklerinde egemen zihniyetin belirlediği kitapları okumadığı için tutuklanıyor. Atmayı düşünmediğimi söyledim. Vereceğiniz cevaba göre tutuklanırsınız.

- Kötü muameleye maruz kaldınız mı?

Gözaltında herhangi bir fiziksel işkenceye maruz kalmadım. Ancak nezarethanede gördüğümüz muamemele kölelik sisteminde yaşıyormuşuz hissi veriyor. Polisler azarlayarak konuşmak, laf söylemek için fırsat kollama halindeler.Böyle bir ortamda getirdikleri yemeği yemek istemiyor insan. Bu nedenle gözaltında açlık grevi yaptım. İkinci gün şekerim bitmişti. Gelen avukat arkadaşı personel yok diyerek görüşe almamışlardı. Haliyle şeker alamamıştım. Nezarethanedeki kadın polisten yan koridorda gözaltında olan bir kadın arkadaştan şeker alıp getirmesini rica ettim. Şekeri alıp gelen polis, ‘Al da insanlık gör’ diyerek şekeri önüme fırlattı. ‘İnsanlığı senden mi öğreneceğim’ karşılığı verdim, sessiz kalmadım.

Türkülü hoşgeldin

- Cezaevinde ilk gününüz nasıl geçti?

Cezaevine akşam saatlerinde getirildim. Hücreye konuldum. Dışarıdan slogan sesleri geldi. Yalnız olmadığımı hissettim. Ertesi gün kadın arkadaşlar diğer hücrelerden seslendiler. Tutuklandığımı öğrenmişler gazetelerden. Grup Yorum üyesi kadın arkadaşlar akşam pencerelere çıkarak türküler söylediler. ‘Hoşgeldin’ dediler. Çok duygulandım.

Evet hücrede tek tutuluyorum. Kadın arkadaşlar bu durum içinde benimle dayanışma gösteriyorlar. Her akşam havalandırma kapıları kapatılırken, ‘Avukatımız Yaprak Türkmen yanımıza getirilsin’, ‘Tecrit işkencedir, tecrit insanlık suçudur’ nidalarıyla taleplerini dile getiriyorlar. Genelde üç kişi beraber kalıyor ama ben ve iki müvekkilimiz tek tutuluyoruz.

- Tek tip kıyafet uygulamasını değerlendirir misiniz?

Basit bir uygulama değil. Düşünceye yönelik bir saldırıdır. Toplum içerisinde küçük düşürme, suçlu muamelesi yapma, kişiyi kriminalize etme, kendilerinden olmayanı ötekileştirme düşüncelerinden hareketle yapılan bir düzenleme. Yıllarca önce bu dayatma denenmiş. Devrimci tutsaklar bu duruma direnişe karşılık vermiştir. Düşüncelerimize yönelik bu saldırıya karşı direneceğiz. Kabul edilen evrensel ilkelere, uluslararası sözleşmelere rağmen bunu dayatanlar sonuçlarından sorumludur.

- Neye özlem duyuyorsunuz?

Karışık kızartmayı özledim. Patates kızartması, peynir, çay üçlemesini özledim. Bir de dolma köftesini çok özledim. Sivas yöresinin dolma köftesini ama...