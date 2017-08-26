T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tutuklu Atayün'ün, eşi ve oğlu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B

26 Ağustos 2017 21:17

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A.\'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, botla Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı. 34 saat süren takibin sonunda Fethiye\'den Yunanistan\'a hareket etmek üzere olan zodyak bot durduruldu. Botla Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.\'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün\'ün eşi B.A.\'nın ise örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHAMUĞLA FethiyeFETÖPDYEmniyet Müdürü Anadolu AtayünYunanistanMuğla KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüFethiye YunanistanBotla YunanistanGözaltınaAtayünByLock

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24