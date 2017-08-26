Tutuklu Atayün'ün, eşi ve oğlu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A.\'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, botla Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı. 34 saat süren takibin sonunda Fethiye\'den Yunanistan\'a hareket etmek üzere olan zodyak bot durduruldu. Botla Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.\'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün\'ün eşi B.A.\'nın ise örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.