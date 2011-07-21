Tutuklu askerlerin maaşlarının üçte ikisi ödenecek

T24

Hakim subaylara da





Hükümet’ten, Ergenekon ve Balyoz davalarındaki gözaltı ve tutuklamalarla sarsılan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne maaş jesti geldi. TSK’da açığa alınanlara ve tutuklulara, bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylık ödenmesine ilişkin KHK, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan TSK personeli bu süre içinde aylıklarının üçte ikisini alabilecek.Vatan'dan Levent İçgen'in haberine göre, eski düzenlemede, açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının üçte ikisi, tutuklulara ise yarısı ayrıca ödeniyordu. Ancak, açığa alınanlar ve tutuklananlar, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, soruşturma açılmamasına, beraate, davanın davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödeniyordu.Bakanlar Kurulunca 18 Temmuz 2011’de, TSK Personel Kanunu’nda değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, 27 Temmuz 1967 tarihli Kanunu’nun 65. maddesinin birinci fıkrasındaki (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci cümlesi, “Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir” şeklinde değiştirildi. Aynı bende TSK’nın yurt dışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya tutuklananlara da yurt içinde bir kadroya atanıncaya kadar, bu alt bent uyarınca yurt dışı aylığı ödenir” hükmü eklendi. Devlet Memurları Kanunu’nun söz konusu maddesinde, “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir” deniliyor.