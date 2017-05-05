Tutuklu askeri öğrenci ailelerinden İBB önünde eylem: Sağlık bahane, adalet nerede?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri öğrencilerin yakınları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının karşısında eylem yaptı. ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’yı örnek gösteren aileler, cezaevlerinde sağlık problemi olan askerlerin olduğunu ve bu askerlerin de tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Yaklaşık 20 kişilik grup Fatih Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki kaldırımda bir araya geldi. Ellerinde Türk Bayrakları ve ’Sağlık bahane, adalet nerede’, ’Sağlık sorunlu öğrencilere tahliye istiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyan kalabalık bir süre burada bekledi. Daha sonra grup adına açıklama yapan tutuklu askeri öğrenci yakını Ali Orhan Şentürk, bazı öğrencilerin sağlık sorunu yaşadığını savundu ve bu öğrencilerin biran önce tahliye edilmesini istedi.

Kavurmacı örnek gösterildi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’yı örnek gösteren Şentürk, "Yaralı olan öğrenciler ve tedavisi yapılmayan öğrenciler var. Onların da tahliye edilmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz. Yargılamayın demiyoruz. Onlar masum. Başkasına sağlanan hakkın öğrencilere de sağlanmasını istiyoruz. Yargılanmaktan korkmuyoruz. En ince ayrıntısına kadar bizi araştırın. Bağırmak, çağırmak, yıkmak bizim kitabımızda yok" diye konuştu.

Bir başka askeri öğrencinin annesi Fatma Okka da, bu bayram askeri öğrencilerin tahliye edilmelerini ümit ettiklerini belirterek, "10 aydır biz zulüm çekiyoruz. Bize 3 aydır gün veriliyor. Daha fezlekemizin tamamlanmadığı söylendi. Çocuklar bu bayram tahliye bekliyorlar. Parası olan, Ankara’da dayısı olan tahliye oluyor. Yargılansınlar ama daha fezlekeleri hazır değil" dedi.