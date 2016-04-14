Tutuklu akademisyenler ve yargılanan gazeteciler #KalemlereÖzgürlük kampanyası

Sosyal medyada tutuklu akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün duruşmaları öncesi #KalemlereÖzgürlük kampanyası başlatıldı.

Bianet'in haberine göre, 22 Nisan’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek olan iki ayrı davanın duruşması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek verenler arasında ABD’li dilbilimci Noam Chomsky de var.

Tutuklanan akademisyenlere destek için kurulan “Metris Üniversitesi” oluşumu, internet sitesi ve sosyal medyada esprili bir dil ile tutuklamalara tepki gösterip dayanışma kampanyaları yaptı.

Sloganları “Susma sustukça Metru sana gelecek.”

22 Nisan’daki duruşmalar için ise “Metris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği Büyük Adalet Şöleni” çağrıları var.



Ne olmuştu?



“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza verdikleri için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan dört akademisyen, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddiasıyla yargılanıyordu.