Tutuklu 17 generale ‘emeklilik’ zirvesi

T24 - Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) 4 gün kala devletin zirvesinde YAŞ kararları için uzlaşma arayışı yaşandı. Zirvede Balyoz’dan tutuklu Org. Bilgin Balanlı başta olmak üzere Balyoz davasının tutuklu sanıklarını emekliye sevk etme formülünün tartışıldığı öğrenildi. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'na konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos'ta başlayacak Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) için "Gerginliğe ihtimal vermiyorum" dedi.









Ankara, Köşk-Hükümet-TSK üçgeninde Ağustos başında gerçekleşek terfi ve atamaların yapılacağı YAŞ’a kitlendi. Pazartesi günü başlayacak ve 4 gün sürecek YAŞ toplantısında kriz çıkmaması için Başkent’te kritik bir trafik yaşandı. Devletin zirvesindeki 3 isim, 3 ayrı ikili zirve gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner’i ayrı ayrı kabul etti. Daha sonra da Erdoğan, Org. Koşaner’le bu hafta içindeki ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.



İlk olarak Erdoğan, Köşk’e çıktı. Gül ve Erdoğan’ın en uzun görüşmelerinden biri gerçekleşti ve dünkü görüşme 3 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre görüşmede YAŞ gündemin ağırlıklı konusu oldu. Tutuklu general ve amiraller için mevcut mevzuat çerçevesinde alınabilecek kararlar ile yetki kanunu çerçevesinde KHK’lerde (kanun hükmünde kararname) yapılabilecek yasa değişiklikleri değerlendirildi. Erdoğan, daha sonra Başbakanlık Resmi Konutu’nda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le toplantı yaptı. Erdoğan’dan yaklaşık yarım saat sonra ise Org. Koşaner, Köşk’e giriş yaptı. Gül’ün Koşaner ile görüşmesi de 1 saat sürdü. Son kritik görüşme ise Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüşen Başbakan ve Genelkurmay Başkanı arasında oldu. Pazartesi günü YAŞ toplantısına başkanlık edecek Başbakan Erdoğan, 2 gün önce 5’li Silvan zirvesinin ardından 20 dakika baş başa görüştüğü Org. Koşaner ile dün yeniden bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, YAŞ öncesinde gerçekleşen görüşmelerde kritik şurayla ilgili son değerlendirmelerin yapıldı. Geçen yıl YAŞ toplantıları sırasında yaşanan krizin bu yıl da yaşanmaması ve alınacak kararlar konusunda karşılıklı görüş alışverişi yapılarak mutabakat sağlanmaya çalışıldı.







Ne konuşuldu?





YAŞ’ın masaya yatırıldığı bu zirvelerde, Balyoz sanıklarının durumu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın durumu ağırlıklı gündem maddesi oldu.



TSK’da çeşitli davalar kapsamında tutuklu ya da haklarında yakalama kararı bulunan 43 general ve amiralden 17’si terfi sırasında bulunuyor, bunlardan 3’ü henüz teslim olmadığı için 14 general ve amiral cezaevinde bulunuyor. Kulislerde hükümet’in TSK Personel Kanunu’na göre tutuklu oldukları için terfileri mümkün olmayan terfi sırasındaki bu 14 general ve amirali emekli etme formülü üzerinde durduğu, rütbe bekleme süresini henüz doldurmayanların ise pasif görevlere çekilmesini istediği iddia ediliyor. Balyoz sanığı general ve amiralden rütbe bekleme süresini tamamlamayan diğer 26 komutanın emekli edilmeleri ise TSK Personel Kanunu uyarınca mümkün görülmüyor. 26 ismin TSK’yla ilişiğini kesmenin yürürlükteki mevzuata göre tek yolu ihraç edilmelerinden geçiyor.

Emeklilik seçeneği



YAŞ’ta ortaya çıkabilecek muhtemel krizlerin hükümetin elindeki “Kanun Hükmünde Kararname” yetkisi ile aşılabileceği de dile getiriliyor. Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmiş KHK’larıyla yasa değişikliği yapılabiliyor. KHK formülü işletilerek tutuklu general ve amirallerin YAŞ kararına gerek kalmadan emekliye sevk edilmeleri de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

Hava’da taşlar oynadı



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın ilk kez katılacağı YAŞ’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın başında olacak isim de belirlenecek. Teammüllere göre bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Org. Hasan Aksay’dan devralacak olan Harp Akademileri Komutanı Org. Bilgin Balanlı’nın ardından 1. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü’nün ve son olarak da Hava Eğitim Komutanı Korg. Ziya Güler’in tutuklaması Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki taşları yerinden oynattı. Hava Kuvvetleri’nde bir korgeneralin kuvvet komutanı olma olasılığı da belirdi. Geçmişte TSK bünyesinde 2 tümgeneral, 4 korgeneral Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1 korgeneral Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1 de koramiral Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. TSK’nın yürürlükteki Personel Kanunu’na göre, haklarında açılan dava kapsamında tutuklananlar, daha sonra salıverilseler dahi terfi edemiyor. Bu durumda Hava Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü ihtimal olarak mevcut kuvvet komutanı Org. Hasan Aksay’ın bir yıl görev süresi uzatılacak. Bu gerçekleşmez ise 63 yaşındaki Kor. Mehmet Erten önce orgeneralliğe terfi ettirilecek ardından da Hava Kuvvetleri Komutanı olacak. Org. Aksay’ın görev süresi 1 yıl uzatılsa bile Korg. Erten orgeneralliğe terfi etmesi halinde bir yıl sonra kuvvet komutanı olacak ve bu görevde yaş haddi nedeniyle 1 yıl kalabilecek.

Silvan da konuşuldu



Edinilen bilgiye göre, dünkü zirvelerde Silvan soruşturmasının yargıya taşınmasının ardından bir durum değerlendirmesi yapıldı, iki komutanın görev yerlerinin değiştirilmesinden sonra atılacak adımlar üzerinde duruldu.

'YAŞ'ta gerginlik beklemiyorum'



Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'na konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos'ta başlayacak Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) için "Gerginliğe ihtimal vermiyorum" dedi.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Gerginliğe ihtimal vermiyorum. Bu ülkede hukuk normal mekanizması içinde çalışıyor. Devlet, "devamlılık esastır" anlayışında devam ediyor. Hangi şartlarda, hangi kurum olursa olsun orada herhangi bir eksikliği aratmamamız gerekir. Terfi ve tayin işleriyle alakalı kanunlar açık. Gereği neyse yapılacaktır."





