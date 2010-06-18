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Erdoğan'ın 'yargı güvenilmez' sözlerine tepki

'Mutasyona uğramış DGM'lerle karşı karşıyayız'

'Görevime başlayacağım, Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapar'

'Tutuklanmadım, kapatıldım'

'Kızım belki peluş ayı tercih eder'

Erzincan Başsavcısı, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararının ardından saat 17:20 sıralarında Sincan F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Gazetecilerin yoğun ilgisi karşısında kısa bir açıklama yapan Cihaner, “yargının ideolojik bir saldırı altında olduğunu, mutasyona uğramış DGM'lerle karşı karşı bulunulduğunu” söyledi, adını anmadan Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.“Arkadaşlar sizler de yakından takip ettiniz. Benimle birlikte suçlananların yaklaşık 7 aydır, benim de 4 aydır, yer yer çok ağır hukuk ihlalleri sonucunda özgürlüğümüz kısıtlandı. Kendimi hiçbir zaman tutuklu olarak görmedim. Bugüne kadar gerek İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve gerek Anayasa'nın öngördüğü yetkili ve görevli mahkemenin önüne çıkmamıştım. Bugün çıktım ve onlar da gereğini yaptı. Yanlışları tespit ederek tahliyeye karar verdiler. Bu devam eden bir süreç.”“Bu süreçten en çok zararı biz gördüğümüz halde, buradan yurttaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Yargıya olan güvenin kesinlikle sarsılmaması gerekir. Çünkü ülkemiz, özellikle yargı ideolojik bir saldırı altında. Özellikle 'yargının güvenilmez olduğu' gibi birtakım tezler öne sürülüyor. Oysa yargı bir ülkenin harcıdır. Eğer yargıya olan güven ortadan kalkarsa yurttaşların başvuracağı tek yol sokaktır.”“Mutasyona uğramış DGM'lerle (Devet Güvenlik Mahkemesi) karşı karşıyayız. Savunma hakkı kısıtlanıyor. İnsanlar birbirleriyle konuşurken 'acaba dinleniyor muyuz' kaygısını taşımaya başlamışlarsa, gündelik hayat çekilmez hale gelmişse, bugün yaptığınız sıradan bir hareket yarın önünüze bir suçmuş gibi, özllikle terör suçu gibi çıkma ihtimali varsa bu faşizmdir.”“Yargısal süreçlere herkesin saygıyla yaklaşması gerektiğine inanıyorum” diyen Cihaner, görevine en kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Cihaner, “Ne yapacaksınız” sorusuna, “Cumhuriyet savcısı soruşturma yapar” yanıtını verdi.Cihaner, kendisini karşılamaya gelenlerin alkışları arasında Sincan F Tipi Cezaevi kampusunu terk etti.Cihaner, bir süre sonra tekrar gazetecilerin karşısına çıkarak “Ülkemizde olması gereken bile sanki olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmaya başlandı. Çok olağanüstü bir duygulanım yaşamadım” dedi.Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, hakkındaki dosyayı Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ne ısrarla göndermemesine ilişkin soru üzerine Cihaner, “hepsi hukuk çerçevesinde çözülecek şeyler. Herhangi bir hukuk mahkemesi Yargıtay'dan istese bile o dosya gönderilir. O arkadaşların ne şekilde yorumlayarak bu işten imtina ettiklerini bilemiyorum. Bizim görüşyümüz görevi ihmal ettikleri” görüşünü dile getirdi.“Benim, tutuklama demiyorum, kapatılmamla ilgili olarak çok yanlış şeyler var” diyen Cihaner, başsavcıların yargılanmasının da Başbakan ve bakanlar gibi özel düzenlemeye tabi olduğunu, ancak bu kurala uyulmadığını belirtti ve “Eylemli olarak tutuklama baştan beri hukuksuzdur” diye konuştu.Cihaner, “Savcı Osman Şanal tarafından gözaltına alınırken neler yaşandığı” sorusu üzerine, “Çok dramatize edici, öznel şeylere cevap vermek istemiyorum. Yaşadığımız süreç, hukuksuzluklar, en uç şeyleri bile insanın aklına getiriyor tabii” demekle yetindi.İlhan Cihaner, tahliyenin kızına “Babalar Günü armağanı olduğu” yorumuna, şunları söyledi:“Belki o peluş ayı tercih edebilir, ona sormak lazım. Yaşanan süreç ne kadar eleştirilebilir, ne kadar insanlara sıkıntı yaratırsa yaratsın, yine çözümü hukuk içinde aramak lazım. Yargıya güvenmek lazım. Aksine çözüm sokaktır, şiddettir. O yüzden yurtaşlarımıza yargıya olan güvenlerini yitirmeme çağrısı yapıyorum. Sizler de normal hayatınıza dönerseniz memnun olurum.”