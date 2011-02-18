Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler!

T24

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Neyle suçlandılar?



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Soner Yalçın: Biz 4 gün gözaltına alınsak ne olur



Dalan'ın teklifi reddedildi

