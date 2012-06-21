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Dünya

Tutuklanma riskiyle karşı karşıya

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın şartlı tahliye koşullarını ihlal etmesi gerekçesiyle tutuklanabileceği açıklandı

21 Haziran 2012 00:16

Ekvador'dan siyasi sığınma talebinde bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın dün geceyi bu ülkenin Londra Büyükelçiliği'nde geçirmesi nedeniyle tutuklanabileceği belirtildi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'nin İsveç'e iade edilmemesi yönündeki talebini reddetmesinin ardından dün Londra'da Ekvador Büyükelçiliği'ne giderek siyasi sığınma talebinde bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın şartlı tahliye koşullarını ihlal etmesi gerekçesiyle tutuklanabileceği açıklandı.

İngiliz polisi, şartlı tahliye koşulları arasında yerel saatle 22.00 ile 08.00 arasında mahkemeye bildirdiği arkadaşı Vaughan Smith'in Norfolk'taki evinde bulunması gereken Assange'ın, dün geceyi Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde geçirdiğini belirtti. İngiliz polisi, bu durumun şartlı tahliye koşullarını ihlal etmek anlamına geldiğini ve Assange'ın tutuklanabileceğini açıkladı.

 

'Polisin müdahale yetkisi yok'

 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise bu konuda farklı bir açıklamada bulundu. Bakanlık, WikiLeaks kurucusu Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde, yabancı bir ülkenin toprağında olduğunu, dolayısıyla İngiliz polisinin müdahalede bulunamayacağı belirtti. Açıklamada, "Bu durumu Ekvador yetkilileriyle en kısa zamanda çözmeye çalışacağız" denildi.

Assange'ın sığınma talebinin Ekvador tarafından reddedilmesi durumunda, büyükelçilikten ayrılmak zorunda kalacağı ve İngiliz polisinin Wikileaks'in kurucusunu tutuklayacağı ileri sürüldü.

 

Ekvador talebi değerlendiriyor

 

Assange dün Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınarak, siyasi iltica talebinde bulunmuştu. Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patina da ülkesinin Assange'ın talebini değerlendirdiğini söylemişti.

WikiLeaks kurucusu Assange, dün akşam saatlerinde Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.

 

Tecavüzle suçlanıyor

 

İsveç'te bir kadına tecavüz, başka bir kadına da cinsel tacizle suçlanan Assange'ın, bu ülkeye iadesine karar verilmişti. İngiltere'deki Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta Assange'ın, davanın yeniden açılması yönündeki talebini reddetmişti.

 

Assange ABD'ye iade edilmekten endişeli

 

İngiltere'de yaklaşık 1.5 yıldır ev hapsinde bulunan ve birçok defa hakim karşısına çıkan Assange, İsveç'e iade edilmesi halinde, ABD'ye gönderilmekten ve bu ülkede ölüm cezası almaktan korkuyor. Assange, hakkındaki tecavüz iddialarını reddediyor ve suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

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