T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUTUKLANDIKTAN SONRA ÇALDIĞI GÖZLÜK ÇERÇEVELERİNİ İADE ETTİ

  *HIRSIZLIK ANI KAMERADA Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Maltepe'de park halindeki bir otomobilin içindeki 350 bin lira değerinde gözlük çerçevesi çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı

24 Şubat 2018 15:59

 

*HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Maltepe\'de park halindeki bir otomobilin içindeki 350 bin lira değerinde gözlük çerçevesi çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheliler tutuklanırken, bir hafta sonra avukatı aracılığı ile mağdurlarla irtibata geçen şüphelilerden Emrah B. cezasında indirim almak için uzlaşmak istediğini söyleyerek çalınan 1600 gözlük çerçevesinden 901\'ini iade etti. Polis diğer gözlük çerçevelerini bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.
Maltepe, Cevizli Mahallesi\'nde 29 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda park halindeki bir otomobilin içinden piyasa değeri 350 bin lira olan 1660 adet gözlük çerçevesi çalındı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 12 Şubat 2018 tarihinde  Esenyurt\'ta bir benzinciye yapılan operasyonda şüpheliler Emrah B. ile Can K. gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan aramalarda çalınan gözlük çerçeveleri bulunamadı.
Tutuklanmasından yaklaşık bir hafta sonra avukatı aracılığı ile mağdurlarla irtibata geçen şüphelilerden Emrah B. cezasında indirim almak için uzlaşmak istediğini söyledi. Emrah B.\'nin söylediği yere giden polis ekipleri çalınan 1660 gözlükten 901\'ini buldu. Gözlük çerçeveleri sahibine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Tutuklanan zanlıların araçla çevrede keşif amaçlı dolaşmaları ve bir otomobilin önüne park ederek gözlük çerçevelerini çalmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlıktan sonra zanlıların araç plakasını değiştirmeleri de kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Zanlıların araç ile dolaşması
-Aracın plakasını değiştirmesi
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Gözlük çerçevelerin görüntüsü
-Adliyeye sevk edilmesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANI KAMERADA Haber Ali AKSOYERİSTANBUL DHA MaltepeHırsızlıkEmrahPolisMaltepe Cevizli MahallesiOcakCanPolisteTutuklanmasındanGözlükHIRSIZLIK ANI KAMERADA TutuklananHırsızlıktanGörüntü Dökümü GÜVENLİK KAMERASI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24