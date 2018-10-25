Tutuklandı, 'Suç makinesiyim, bunu yazın' dedi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE genelinde 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, cezaevi firarisi olarak aranırken Kahramanmaraş\'ta polis tarafından yakalanan Pınar Ö. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden de geçirilen Pınar Ö. gazetecilere \" 5 tane cinayetim var. Suç makinesiyim, bunu da yazın\" dedi. Pınar Ö\'nün yaşından fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Dün, Kahramanmaraş\'ın giriş noktalarından biri olan Kılavuzlu Mesire Alanı\'nda polis tarafından durdurulan minibüsten bir kadın atlayarak kaçmaya başladı. O sırada mesire alanında görevli kadın polis şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, kadın polislere kendisini Sibel G. olarak tanıttı. Kimlik tespiti için Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Sibel G., polislere kimlik bilgileriyle ilgili sorulan tüm sorulara gerekli cevabı veremeyince parmak izi alındı ve 39 suç kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve bir süre önce İstanbul\'daki açık cezaevinden firar eden Pınar Ö. olduğu ortaya çıktı.

\"YAZIN, SUÇ MAKİNESİYİM\"

Bunun üzerine gözaltına alınan Pınar Ö. hakkında yapılan incelemede İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gaziantep\'te birçok hırsızlık olayına karıştığı ve kendisini Sibel G., Narin Ü., Aygül G. ve Pınar Ö. isimleriyle tanıttığı belirlendi. Mevcut suçlarına ek olarak başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan da hakkında işlem yapılan kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Pınar Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilere \"5 tane cinayetim var, suç makinesiyim. Bunu da yazın\" dedi.



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