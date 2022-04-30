Tutuklanan Tayfun Kahraman ve Can Atalay: Kendimizi güçlü hissediyoruz, Gezi direnişini savunmak gurur verici

Gezi Davası kapsamında 18 yıl hapis cezası alarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Dr. Öğretim üyesi Tayfun Kahraman ve TMMOB Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada, “Elbette ilk günlerde alışmak çok kolay olmadı. Fakat gün geçtikçe buradaki şartlara uyum sağladık. Kendimizi iyi ve güçlü hissediyoruz. Tek sorunumuz sevdiklerimize hasretlik. Dışarıdan gelen mesaj ve açıklamalar bizi gururlandırıyor ve cesaretlendiriyor” dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay ve Tayfun Kahraman avukat Yalçın Deniz Özen, Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın sorularını yanıtladı. Kahraman, kızı Vera’yla vedalaşma görüntülerine ve kendini nasıl hissettiğine ilişkin soruya, “Elbette ilk günlerde alışmak çok kolay olmadı. Fakat gün geçtikçe buradaki şartlara uyum sağladık. Kendimizi iyi ve güçlü hissediyoruz. Tek sorunumuz sevdiklerimize hasretlik. Dışarıdan gelen mesaj ve açıklamalar bizi gururlandırıyor ve cesaretlendiriyor” diye yanıtladı.

Can Atalay ise bugüne kadar bir avukat olarak hep savunma tarafında olduğu ve bugün cezaevinde nasıl hissettiğine ilişkin olarak, “Cezaevinde olmak tabii ki tatsız bir durum. Ancak Türkiye’nin en olumlu taleplerinden, kitle hareketlerinden birini, Gezi direnişini savunma görevi bize düştü, bu da gurur verici” ifadelerini kullandı.