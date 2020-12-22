Tutuklanan Leyla Güven'e yardım ettiği iddia edilen HDP milletvekilleri Semra Güzel ve Tayyip Temel hakkında soruşturma başlatıldı

Milletvekilliği düşürülen ve 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven'e yardım ettikleri iddiasıyla HDP’li milletvekilleri Semra Güzel ve Tayyip Temel hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Yakalama kararının ardından HDP'li Güven HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güven, gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Semra Güzel ve Tayip Temel hakkında soruşturma başlattı. (DHA)