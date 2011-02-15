Tutuklanan komutanın annesi dayanamadı

T24 - Oğlunun tutuklama haberini tedavi gördüğü GATA Hastanesi’nde alan Bedriye Özarslan, bu acı habere dayanamadı...







Balyoz davası kapsamında tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne gönderilen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan’ın annesi Bedriye Özarslan, oğlunun tutuklama haberini tedavi gördüğü GATA Hastanesi’nde aldı.

Vatan gazetesinde yer alan haberde; bir hafta önce ayağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alan Bedriye Özarslan, geçtiğimiz cumartesi günü oğlunun tutuklanma haberini alınca fenalaştı.

Tansiyonu 6’ya düşen yaşlı kadın, Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözetim altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



"Oğluma birşey olacaksa ben öleyim"

Bir yakını "Korgeneral Özarslan, babasının ölümünde de görevi başındaydı. Şimdi de vatanı için annesinin yanında olamadı. Annesi son zamanlarda ‘Oğluma birşey olacaksa ben öleyim. Onu o şekilde görmeyeyim' diyordu. Oğlunun suçsuz yere tutuklanacak olmasından çok korkuyordu" diye konuştu.

Bedriye Özarslan’ın cenazesi, bugün Selimiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.



Cenazeye katılamayacak



Özarslan’ın annesinin cenazesine katılması önünde garip bir yasa engeli bulunuyor. Yasa hükmüne göre, mahkemenin suçlu bularak mahkum ettiği hükümlüler, izin alarak yakınlarının cenazesine katılabiliyor ancak bu hak, henüz suçlu sayılmayan ve tedbiren cezaevine konulan tutuklular için tanınmıyor.

Elazığ’da depremin ardından kurtarma çalışmalarını yürüten Korgeneral Özarslan, bölgeye gelen Başbakan Erdoğan’a eşlik ederek bilgi vermişti.