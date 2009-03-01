Tutuklanan Kalkancı: Veli Küçük'ten para aldım'

28 Şubat'ın 'sahte şeyhi' Ali Kalkancı polise, Veli Küçük ile ilgili şok itiraflarda bulundu: “Borç batağındaydım. Veli Küçük bana para verdi. Paraların devamı geldi. İyice muhtaç oldum, istediklerini yapmak zorunda kaldım.”



Haramidere'deki kimya fabrikasında narkotik polisinin düzenlediği baskında 2 milyon captagon hapı ele geçirilen 'sahte şeyh' Ali Kalkancı'nın polisteki ifadesinde Veli Küçük, 28 Şubat ve Ergenekon ile ilgili ilginç itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Kalkancı, borç batağına girince Veli Küçük'ün kendisine para yardımı yaptığını, bu nedenle her dediklerini yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Kalkancı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Haramidere'deki fabrikasına yaptığı operasyonda 2 milyon adet captagon hap ele geçirilmesi nedeniyle aranıyordu. Avukatı ile savcılığa teslim olmaya hazırlanan Kalkancı, Beşiktaş Adliyesi yakınında bir otomobilde gözaltına alınmıştı.



‘Onlara muhtaç oldum’



Kalkancı'nın gözaltındayken Ergenekon örgütü ile ilgili olarak şok itiraflarda bulunduğu öğrenildi. 28 Şubat sürecinde Veli Küçük'ten para aldığını anlatan Kalkancı, “28 Şubat döneminde çok borçtaydım. Fatih'te İsmailağa cemaatine gider gelirdim. Ayrıca kendi cemaatim de vardı. Borçlarım arttığı dönemlerde Veli Küçük bir tanıdığını bana gönderdi ve bana para yardımında bulundu. Daha sonra bu paraların devamı geldi. İyice muhtaç oldum onlara. İstediklerini yapmak zorunda kaldım. Daha sonra Emire ile evlendim. Emire'nin babası çok zengindi ve şirketine ortak olacaktım.”



‘Beni Fadime ile evlendirdiler’



Polisin sorguda Kalkancı'ya, Fadime Şahin'le ilgili sorular sorduğu da öğrenildi. Kalkancı, başına gelenlerden çok korktuğunu ve pişman olsa da bir noktadan sonra geri dönemediğini belirterek, “Bana para yardımında bulunanlar, Veli Küçük benden Fadime Şahin'i nikahıma almamı istedi. Fakat Fadime Şahin ile aramızda bir şey olmadı. Sadece nikahıma aldım” dedi.



Gizli tanık anlatmıştı



Yeni Şafak'ın 7 Ağustos'taki sayısında ifadelerine manşetten yer verdiği gizli tanık, Kalkancı ile Şahin'in skandallarının 28 Şubat'a zemin hazırlamak için Ergenekon tarafından tezgahlandığını söylemişti. Tanık şu iddialarda bulunmuştu: “Şeyh olarak lanse edilen Ali Kalkancı alkolikti. Skandalların talimatı Veli Küçük'ten geldi. Organizasyonu, Turgut Büyükdağ'ın sahibi olduğu Strateji dergisinin yayın yönetmeni Ümit Oğuztan ile Sisi yaptı. Sisi, Aksaray'da bir müzikholde çalışan Fadime Şahin'i, tesettür kıyafetleri giydirerek Çarşamba'da cemaatlerin içine sokup staj yaptırdı. Kalkancı da umreye gönderildi. Aczmendi şeyhi Müslüm Gündüz'ün etrafına, sahte müritler ayarlandı”



Kalkancı'nın captagonları



Ali Kalkancı'nın sahibi olduğu Kalkale Kimya fabrikasında imal ettiği öğrenilen 2 milyon adet captagon hapı basına gösterildi. Kalkancı, polise verdiği ifadede “Uyuşturucuyu kolay para kazanma yöntemi olduğu için tercih ettim. Beni bu işe yanımda çalışan Veli Dönmez bulaştırdı” dedi. Kalkancı, “uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.







