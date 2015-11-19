Tutuklanan IŞİD üyelerinin sadece dini eğitim alan çocukları okula gönderilecek

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Tutuklanan ve gözaltındaki kişilerin okula göndermedikleri çocukları için 'Eğitim Tedbiri' kararı alınması için mahkemeye başvuruldu. Ailelerinin dini eğitim verdiği çocukların okullara kaydının yapılması için çalışma yapılacak.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün Sakarya ve İstanbul'da düzenlediği operasyonla terör örgütü IŞİD'e elaman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. İki hafta önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklanırken, soruşturmanın devamında gözaltına alınan 5 kişi ise sabah saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. 5 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan ve gözaltına alınan IŞİD üyelerinin ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarını devlet okullarına göndermedikleri ve kendilerinin dini eğitim verdikleri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü çocukların eğitim almaları için çalışma başlattı. 6 ila 18 yaşları arasındaki çocuklarının devlet okullarında eğitimleri için 'Eğitim Tedbiri' kararı için mahkemeye başvuruldu. Sakarya İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlileri kaç kişi olduğu açıklanmayan, yakınlarının yanındaki çocuklar için ayrı ayrı eğitim tedbiri almak amacıyla Sakarya, Düzce ve İstanbul'da mahkemelere başvurdu. Yetkililer, yakınlarının yanında bulunan çocukların okullara kayıtlarının yapılması ve eğitim durumlarının takip edileceğini bildirdiler.