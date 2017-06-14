Tutuklanan Enis Berberoğlu: Bu kararı verenler tarih önünde mahkûm olacak

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili davada yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklandı. Adliyede açıklanma yapan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Berberoğlu'nun duruşmanın ardından yaptığı kısa konuşmayı aktardı. Buna göre, Berberoğlu "Yaşadıklarımız bir çizgi film gibidir. Sanki biz de o oyunun içindeki aktörler gibiyiz. Bir komedinin içindeyiz. Bu cezayı bana verenler şunu bilsinler, ben bu cezaevine girerim, çıkarım, yatarım, vatanım için yatarım. Vatanımız sağ olsun. Yargı yoluyla hesaplaşmayı sürdüreceğim. Ben bu cezaevinden kısa sürede çıkacağım bu kararı verenler tarih önünde mahkûm olacak" dedi.

Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi. Berberoğlu'nun sonra Silivri Cezaevi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Berberoğlu'ndan ilk açıklama: