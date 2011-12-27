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Tutuklanan Durak ve 3 kişi cezaevine götürüldü ADANA (A.A)

27 Aralık 2011 19:16

-Tutuklanan Durak ve 3 kişi cezaevine götürüldü ADANA (A.A) - 27.12.2011 - İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile birlikte tutuklanan toplam 4 kişi cezaevine götürüldü. 28 Mart 2010 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, 2006 yılında merkez Seyhan ilçesi Menekşe köyünde yarısı özel bir şahsa ait 13 dönümlük arsayı, ihaleyle damadına verdiği iddiasıyla, nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş, damadı Bekir Cavcav, eski genel sekreter Hasan Gülşen ve Atilla Kuzucu ile birlikte tutuklanmıştı.  Durak ve 3 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana E Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

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