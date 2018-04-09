Tutuklanan Boğaziçililerin ailelerinden kötülüğe karşı iyiliğin yanında olma çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan "Afrin protestosu" sonrasında 9 öğrencinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylemlerinin ardından tutuklanması nedeniyle öğrencilerin aileleri bir çağrı yaptı. 10 Nisan Salı günü saat 12’de İstanbul Tabip Odası’nda açıklama yapacakalrını duyuran aileler, "Sizleri kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilim sonrasında gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklanmıştı. Erdoğan, "Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez" demişti.

Öğrencilerin ailelerinin yaptığı açıklama şu şekilde:

Bizler tutuklanan, gözaltına alınan, haklarında disiplin soruşturmaları yürütülen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleriyiz.



Hepinizin yakından takip ettiği gibi uzun bir gözaltı süresinin sonucunda çocuklarımızın 10’u tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır. Ne yazık ki gözaltına alma girişimleri hala devam etmektedir.



Çocuklarımız yaşamları boyunca okullarının en başarılı öğrencileri oldular. Uzun ve yorucu bir dönemin sonunda Boğaziçi Üniversitesi’ni kazandılar.



Mühendislik, matematik, fizik, siyaset bilimi, felsefe, eğitim gibi çeşitli alanlarda öğrenimlerini sürdürüyorlar. Şunu hiç abartmadan söyleyebiliriz hepsi alanlarının en gözde öğrencileridir. Yine hepsi iyiliğin, güzelliğin, sanatın, bilimin genç öncüleridir.



Ancak gençlerimiz okullarında olması gerekirken haksız bir şekilde Bakırköy ve Silivri Cezaevlerinde tutulmaktadırlar.



Sizleri kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.

Bu doğrultuda, 10 Nisan Salı günü saat 12’de İstanbul Tabip Odası’nda aileler adına yapacağımız açıklamada yanımızda olmanız bizi güçlü kılacaktır.